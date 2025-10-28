La Universidad Rey Juan Carlos dará marcha atrás a dejar su campus de Aranjuez solo para Humanidades y Artes

El nuevo rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Abraham Duarte, ha avanzado que dará marcha atrás a la decisión de dejar el campus de Aranjuez únicamente con las titulaciones asociadas a la Facultad de Artes y Humanidades ante el "impacto" que ha tenido en el descenso de estudiantes.

En un desayuno informativo con los medios, donde ha querido aclarar la situación económica que atraviesa la universidad, el nuevo rector ha explicado que "el modelo en el cual había titulaciones genéricas en Aranjuez, no solamente de Artes y Humanidades, ha funcionado mejor que el que hay en este momento".

Reducción de estudiantes

"Hemos pasado de un pico de 4.500 estudiantes y ahora mismo tenemos 1.900, la reducción es muy sustantiva, entonces, evidentemente, hay que cuidar las Artes y Humanidades, pero los estudiantes eligen lo que quieren estudiar y a lo mejor hay que reconducirlo", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que antes "en el campus de Aranjuez había titulaciones de todas las escuelas posibles": "había grado en psicología, el grado en ADE, el grado en Economía, el grado en Derecho y es verdad que en un momento determinado se tomó la decisión de poner allí la Facultad de Artes y Humanidades".

Por ello, ha avanzado que "titulaciones más del ámbito de la Educación, algún grado en Periodismo, en Protocolo, que tienen un atractivo enorme" podrían ofertarse de nuevo en Aranjuez, pero que no están en la actual Facultad de Artes y Humanidades".