La tasa de basuras enfrenta a Almeida con la oposición: Más Madrid y PSOE reclaman una fórmula más "justa", mientras Vox exige eliminarla

Ni el cambio anunciado la semana pasada, cuando el Ayuntamiento de Madrid aprobó introducir el empadronamiento como nuevo criterio para el cálculo de la tasa de basuras en 2026, ni la promesa realizada el domingo por el propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de seguir bajando el IBI para compensar su cobro, han bastado para contentar a la oposición. Los tres grupos municipales llevan preguntas y proposiciones al Pleno de Cibeles de este martes para reclamar una reformulación más "justa", en el caso de Más Madrid y PSOE, o directamente que se elimine por completo, en el de Vox.

Lo harán después de que el PP nacional presentase el pasado domingo su campaña contra el "tasazo" decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez, en un acto en el que acusaron a este de mentir al afirmar que el decreto viene impuesto desde Europa y anunciaron su intención de impugnar el decreto en todos los ayuntamientos en los que gobiernan, empezando por Madrid. Presente en el mismo, Almeida se comprometió también a bajar el IBI hasta el mínimo legal antes de que acabe la legislatura en 2027 como una forma de compensar el "hachazo" de Sánchez.

En la rueda de prensa previa a la sesión plenaria celebrada ayer lunes, los portavoces de las tres formaciones de la oposición cargaron tintas contra el regidor madrileño, criticando que ponga en marcha una campaña contra "su propia tasa de basuras" mientras el Ayuntamiento sigue cobrando los recibos. Así, Eduardo Rubiño (Más Madrid) calificó de “increíble” que Almeida “se haya lanzado a una campaña contra su propia tasa”, una medida que “ha diseñado al 100% él, para un servicio que gestiona al 100% el Ayuntamiento”.

Más Madrid llevará al Pleno una proposición para anular la actual ordenanza, devolver las cantidades cobradas y redactar un nuevo texto para 2026 con criterios de progresividad y justicia ambiental. Entre sus planteamientos figura vincular el importe de la tasa a los niveles de renta, tener en cuenta el gasto en limpieza por distrito y compensar a las zonas que soportan mayores molestias por infraestructuras como la incineradora de Valdemingómez.

Por su parte, la portavoz del PSOE-M, Reyes Maroto, acusó a Almeida de “improvisar” y “castigar a las familias trabajadoras” con una tasa “injusta, desequilibrada y mal diseñada”. Igual que Rubiño, Maroto también señaló que "cómo se aplica, cómo se cobra y a quién se carga el coste" es "una decisión exclusivamente del Ayuntamiento de Madrid, y ahí es donde Almeida ha fallado”. Los socialistas presentarán una proposición para introducir criterios de justicia social y ambiental en la tasa a partir de 2026, con reducciones del 30% para las familias que reciclen o hagan compostaje y del 15% para empresas que reduzcan el desperdicio alimentario en colaboración con entidades sociales.

Asimismo, también pedirán que las viviendas turísticas sean consideradas bienes de uso comercial, y no residencial, de modo que paguen como negocios. “La injusticia de la tasa no está en la obligación de cobrarla, sino en cómo se reparte el coste. El PP ha elegido cargarla a las familias sin mirar su renta ni incentivar el reciclaje”, denunció Maroto.

En la misma línea crítica, aunque desde una perspectiva distinta, Vox también pedirá la nulidad de la tasa y la devolución del dinero. Su portavoz, Javier Ortega Smith, acusó a Almeida de ser “un trilero y un mentiroso” que “ha estado encantado de meterle el sablazo de la tasa de basuras a los madrileños” mientras ahora “finge” oponerse a ella por motivos electorales. Según dijo, resulta “hipócrita” que el alcalde promueva una campaña contra una medida “que aprobó corriendo para no perder los 300 millones de 2025”.

Ortega Smith aseguró que, si la ley obligase a tener una tasa, Vox aplicaría un modelo con amplias bonificaciones y exenciones, por ejemplo para familias numerosas, autónomos, comercios o quienes reciclen, y lo compensaría con rebajas del IBI, el ICIO y otras tasas. “Queremos que la tasa no le cueste ni un euro más al madrileño; si tiene que pagar 300 euros, con nuestras bonificaciones pagará cinco”, afirmó.

A la espera de lo que se diga durante la sesión de hoy en el hemiciclo, Almeida ya salió ayer al paso de estos reproches retando a la oposición, a la que invitó a acudir todos juntos a "pedir que se derogue" la tasa de basuras. "A mí me parece injusta, por eso le digo a los portavoces de la oposición que nos vamos juntos al Ministerio de Hacienda y le decimos a María José Montero que derogue la tasa de basuras", lanzó el alcalde de la capital, antes de añadir que, si no están dispuestos a ello, que "dejen de hacer demagogia" y de "engañar a los madrileños".