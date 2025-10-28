El servicio de Cercanías de C-2, C-7 y C-8 continuará alterado este miércoles tras el descarrilamiento del tren

Las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías Madrid, que dan servicio al Corredor del Henares, comienzan la jornada de este miércoles con alteraciones y demoras tras el descarrilamiento de un tren en la estación de San Fernando de Henares, en el término municipal de Coslada, que este lunes dejó seis heridos leves.

Medidas y frecuencias de Cercanías

Renfe y Adif continúan trabajando para restablecer la circulación "con total seguridad y con las frecuencias habituales lo antes posible", según han indicado desde Cercanías.

Hasta las 11.00 horas, la previsión para el tramo Guadalajara-San Fernando-Chamartín (ambos sentidos) indica que los trenes realizarán paradas en todas las estaciones hasta San Fernando y, desde allí hasta Chamartín, solo harán parada en Fuente de la Mora, con una frecuencia prevista de 15 minutos.

En el trayecto Atocha-San Fernando, los convoyes también pararán en todas las estaciones, con una frecuencia de 6 a 8 minutos en hora punta (hasta las 09.00 horas) y posteriormente de 10 a 12 minutos.

Detalles del descarrilamiento

El incidente ocurrió el lunes a las 15.26 horas cuando el tren de Cercanías 21541, que cubre el trayecto Guadalajara-Chamartín (Línea C-2), descarriló en la vía 1 de San Fernando de Henares, según fuentes de Renfe.

Por causas que aún se investigan, el convoy se salió del eje de la vía durante el cambio de aguja a la entrada de la estación, ha indicado Adif. El vagón afectado fue el quinto y último del tren.

Heridos y atención sanitaria

Los servicios de emergencia atendieron a seis personas, todas con pronóstico leve. Dos mujeres, de 53 y 40 años, fueron evacuadas al Hospital del Henares, mientras que los otros cuatro pasajeros fueron dados de alta en el lugar, según fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.