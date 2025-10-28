Sanidad avisa a Ayuso de que le quedan "dos semanas y media" para hacer el registro de objetores al aborto

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha avisado este martes a la Comunidad de Madrid que le quedan "dos semanas y media" para que elabore el registro de objetores de conciencia al aborto, de lo contrario iniciará el trámite de un recurso contencioso administrativo para que lo haga.

En su comparecencia en la Comisión del Congreso, el número dos de Sanidad ha indicado que de las tres comunidades a las que hace dos semanas se les envió un requerimiento para que hagan este registro que mandata la ley del aborto -Aragón, Baleares y Madrid-, solo la primera (Aragón) ha respondido que lo hará, y la última (Madrid) ha manifestado públicamente su negativa a elaborar este registro.

"El requerimiento lo enviamos hace dos semanas; desde el envío del requerimiento había un mes para el cumplimiento del registro de objetores, así que quedan dos semanas y media para que se cumpla", ha detallado Padilla.

Si no cumple, Sanidad iniciará "la tramitación de un recurso contencioso administrativo para dar cumplimiento a la ley, que es la única de las opciones que tenemos en el contexto del Estado de Derecho", ha subrayado.

En su intervención, ha destacado que muchas comunidades de ideologías y modelos dispares realizan más de la mitad, incluso superan el 75%, de abortos en su sanidad pública, como Galicia, Cantabria, La Rioja o Navarra. Pero hay dos de las tres más pobladas, Madrid y Andalucía, que si se acercan al 50% podrían por sí solas elevar la tasa nacional al 40%.

Asimismo, Padilla ha hecho referencia al rechazo de algunas comunidades del PP a proporcionar al ministerio los datos de los cribados de cáncer de mama, colon y cérvix tras los problemas detectados en Andalucía.

Tras insistir en que no están negando la información al ministerio sino a la ciudadanía, el secretario de Estado ha querido dejar claro que "esto es un caso de desprotección de la salud", y Sanidad tiene competencias de coordinación para garantizar precisamente esa protección.

Ha recordado además que la ponencia de cribados que conforman el ministerio y las comunidades dio luz verde a un documento para el desarrollo de los sistemas de información con hasta 18 indicadores, que son precisamente los que se han pedido a las autonomías para poder evaluar cuál es el estado de la situación en el conjunto del sistema.

Según Padilla, algunas comunidades están elaborando los datos para poder enviarlos; otras, dado que había un tiempo de carencia desde la aprobación del documento hasta que fuera de obligado cumplimiento remitirlos, apurarán pero lo harán; y otras más, "especialmente las capitaneadas por el Partido Popular, que se han negado en rotundo".

De hecho, los consejeros populares se levantaron el pasado viernes del Consejo Interterritorial por considerar que la petición del ministerio tiene fines partidistas y a los que ha recordado que Sanidad ya estudia medidas legales para que la cumplan.

Por último, ha procedido a desmontar "un bulo de total y absoluta falsedad", que Melilla no realiza cribados de cáncer de mama. "En el año 2023 en la ciudad de Melilla se llevaron a cabo 1.532 mamografías de cribado; en el año 2024, 1.805; en el año 2025, en lo que llevamos de año hasta el día 16 de octubre, 1.486 mamografías, datos que distan bastante de ser cero, que es lo que dijo la diputada del Partido Popular", ha zanjado.