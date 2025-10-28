Cómo recurrir la tasa de basuras en Madrid: guía paso a paso para evitar pagar 100 euros

Ante la llegada de una nueva notificación del Ayuntamiento de Madrid a sus vecinos para pagar una tasa de residuos que, en muchos casos, supera los 100 euros, la oposición se opone completamente. Más Madrid y PSOE piden una versión "más justa" y Vox aboga por la eliminación completa, tanto que, su portavoz, Javier Ortega Smith, acusa al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida de "trilero y mentiroso" y de haberla aprobado "para no perder los 300 millones de 2025".

Contenedores de recogida de residuos sólidos urbanos en Madrid. / FRAVM

Ante este desacuerdo la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha facilitado a los afectados una guía para recurrir en un tiempo máximo de 30 días desde la llegada de la notificación del pago. Se trata de un trámite administrativo "fácil y gratuito", sin necesidad de llegar a la vía judicial. Con este marco político y fiscal de fondo, a continuación veremos de forma práctica cómo recurrir la tasa de basuras en Madrid.

Cómo presentar el recurso de reposición

Pago de tasas. Aunque recurras tienes obligación de pagarla. En caso de que se acepte tu recurso deberán devolverte una parte o el total del importe. Preparación del escrito. Para ello, recomiendan usar la plantilla habilitada para ello. Presentación del recurso de reposición en un plazo de 30 días desde que se notifica el importe y al ser un trámite administrativo no se requiere de abogado. Después, ese escrito deberá ser entregado en la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid. Puedes presentarlo a través del registro electrónico o en cualquiera de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía , así como en las oficinas de Correos pagando por el servicio.

Además, los vecinos que lo deseen podrán presentar una reclamación al Ayuntamiento de Madrid. "Si se ha pasado el plazo para presentar el recurso de reposición que proponemos, te invitamos a que presentes una queja en el Ayuntamiento de Madrid, en el apartado de Sugerencias y reclamaciones tributarias de su web ( ver aquí ) o en una Oficina de Atención a la Ciudadanía de manera presencial", explican desde FRAVM. También se puede reclamar si se ha presentado un recurso de reposición.

En este sentido, el consistorio madrileño ha anunciado que en 2026 incorporará el empadronamiento como nuevo criterio para calcular la tasa de basuras y, aunque Almeida ha prometido seguir bajando el IBI para compensarla, la oposición no se da por satisfecha. En el Pleno de Cibeles de este martes, Vox, a través de Ortega Smith, ha acusado al edil de incoherencia y llevará a cabo un sistema con amplias bonificaciones y exenciones —para familias numerosas, autónomos, comercios o quienes reciclen— compensado con rebajas del IBI, el ICIO y otras tasas, con el argumento de que la medida no suponga más coste para el contribuyente.