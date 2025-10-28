DIVULGACIÓN
Rafael Bachiller y Mario de Wonder, entre los ganadores de los Premios de Ciencia en Español
La Comunidad de Madrid reconoce la labor de divulgadores, traductores y proyectos científicos que acercan la ciencia al público en español
La Comunidad de Madrid ha entregado este martes los III Premios de Ciencia en Español, galardones que reconocen la labor de personas, instituciones y entidades en la difusión del conocimiento científico en español.
La ceremonia se celebró en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con la presencia del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, quien destacó la importancia de los premiados para "promover una cultura científica abierta, plural y en español".
¿Cómo funcionan los Premios de Ciencia en Español?
Los III Premios de Ciencia en Español, organizados por la Fundación para el Conocimiento madri+d, están dirigidos a divulgadores, asociaciones, entidades y medios que hayan realizado una aportación destacada a la divulgación científica en español.
Un jurado de siete expertos en comunicación, investigación y enseñanza evalúa las candidaturas según criterios como:
- Interés de los temas de actualidad
- Originalidad y calidad expositiva
- Rigor científico
- Capacidad de alcance a un público amplio
Todos los ganadores de la edición 2025
En esta edición, los galardones han recaído en:
- Mejor traducción al español de obras científicas: María Isabel Hernández (seudónimo Susana Piñol), por La metamorfosis de las plantas, de Johann Wolfgang Von Goethe.
- Mejor divulgación científica: Ricardo Moure, por Sexo salvaje.
- Reconocimiento a una trayectoria destacada en comunicación de la ciencia en español: Rafael Bachiller, por más de 25 años de labor divulgadora desde el Real Observatorio de Madrid.
- Mejor iniciativa de divulgación científica: Ana Casado y María Millán, por Ciencia en Residencia, con un accésit a El cerebro humano explicado por el Dr. D. Santiago Ramón y Cajal, de Pablo Berrecheguren e Isabel Loureiro.
- Mejor divulgador junior: Mario Alonso, conocido como Mario de Wonder.
Estos premios refuerzan el compromiso de la Comunidad de Madrid con la ciencia y la educación, incentivando a profesionales y entidades a acercar la investigación a la sociedad en español, fomentando una cultura científica inclusiva y accesible.
