AGRESIÓN A UN MENOR
La Policía pilla 'in fraganti' a un hombre mientras agredía sexualmente a un menor en Carabanchel
Una mujer vio al sospechoso besar al menor en la boca y avisó a la policía
Alertados por una vecina que presenció los hechos, agentes de la Policía Municial de la comisaría de distrito de Carabanchel detuvieron el pasado domingo, 26 de octubre, a un hombre de 29 años mientras agredía sexualmente a un menor de 11 en los Jardines del palacio de Vista Alegre.
Según ha publicado ABC y confirmado fuentes policiales, los hechos ocurrieron sobre las 18:00 horas, cuando una patrulla de la Unidad de Investigación y Coordinación Judicial (CID) de Carabanchel recibió el aviso de una testigo alertando de que un varón se encontraba con un menor en actitud cariñosa y que no parecían tener relación familiar.
Los agentes localizaron a ambos escondidos entre los árboles, donde los sorprendieron besándose. Al ser interrogados, el menor respondió de forma apresurada que el adulto era su tío. Sin embargo, al solicitar la documentación, el hombre —de nacionalidad colombiana— reconoció que no tenía ningún vínculo familiar con el menor y que se habían conocido a través de la red social TikTok hacía aproximadamente un año.
Afirmó además que habían quedado en otras dos ocasiones anteriores, aunque aseguró que nunca habían mantenido relaciones sexuales y que ese tipo de comportamientos “eran normales” en su país. Ante estas manifestaciones, los agentes procedieron a su detención y lo trasladaron a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.
La madre del menor fue localizada y se hizo cargo de su hijo, tras ser informada de todos los hechos, de los que no tenía conocimiento. Asimismo, los agentes tutores del distrito de Carabanchel han abierto un expediente de protección para el seguimiento del menor.
