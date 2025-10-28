Brigadas 24 horas, 300 operarios y lupa a los comercios: el plan de Almeida para “que Madrid esté menos sucia”

Madrid necesita más limpieza. Era evidente para cualquiera que paseara por sus calles. Ahora también para el Ayuntamiento de la capital, que ha puesto en marcha un plan de choque de tres meses para combatir la suciedad de la ciudad. Lo ha hecho el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante el Pleno de Cibeles que se está celebrando este martes, en el que ha detallado una serie de medidas para atajar la "basura al pie del contenedor".

“La limpieza viaria no está en los estándares que nos gustaría”, ha admitido el regidor popular durante la sesión. Se trata de la segunda vez que lo hace, después de que a finales del pasado mes de septiembre reconociese que la limpieza de la ciudad había "empeorado" en los últimos tiempos, anunció que había encargado al Área de Urbanismo, Medio y Movilidad que dirige Borja Carabante un informe sobre los problemas de suciedad.

Presentado este martes, el documento refleja un deterioro del estado de las calles vinculado a comportamientos incívicos y al sector comercial. Según el texto, la imagen de residuos acumulados a pie de contenedor se ha extendido por distintos barrios y que muchos comercios no respetan los horarios del servicio “puerta a puerta”.También lo ha hecho el el abandono de muebles y enseres en la vía pública sin aviso previo, con especial incidencia en distritos como Puente de Vallecas, Carabanchel, Usera y Villaverde, donde se producen el 90% de los casos.

Para revertirlo, el Consistorio atacará el fenómeno de la “basura al pie del contenedor” con unos 300 operarios adicionales dedicados a “peinados” específicos alrededor de las islas de contenedores y prioridad para los puntos negros detectados por los servicios técnicos. En paralelo, desplegará brigadas de proximidad operativas 24 horas a disposición de las Juntas de Distrito, concebidas como unidades de respuesta inmediata capaces de movilizar el recurso municipal que haga falta en cada situación.

Este refuerzo operativo irá acompañado de más información, inspección y sanción: informadores a pie de contenedor para disuadir del abandono y recordar el depósito correcto de fracciones, visitas a comercios para hacer cumplir los horarios del servicio puerta a puerta y una coordinación intensificada entre Policía Municipal y servicios de limpieza con el fin de elevar la eficacia sancionadora donde haya incumplimientos.

"Primero queremos concienciar y luego sancionar", ha explicado Almeida. Además, el Gobienro municipal hará un seguimiento específico de los contenedores de obra para evitar el “efecto llamada” de residuos domiciliarios en su entorno y asegurar su retirada inmediata al término de los trabajos. Esto es trabajar por la limpieza", ha subrayado el alcalde al final de su intervención, en la que ha insistido en que la voluntad de la corporación municipal es que "Madrid sea una ciudad que tenga los estándares que los madrileños merecen".

"Nosotros tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer, mejorar la normativa, poner más recursos, planes de refuerzo y lo estamos haciendo", ha abundado más tarde el titular de Urbanismo, "pero también tenemos que hacer todos los ciudadanos un comportamiento más cívico y perseguir esos comportamientos incívicos que se producen en la ciudad de Madrid".