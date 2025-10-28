El Palacio de Justicia de Torrejón atenderá a más de 230.000 personas de 11 municipios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado este martes el Palacio de Justicia de Torrejón de Ardoz, en cuya construcción el Ejecutivo autonómico ha invertido 19,5 millones, y que atenderá las necesidades de más de 230.000 personas de 11 municipios.

El inmueble permite la unificación en un único tribunal de instancia las cinco sedes que se encontraban dispersas en la localidad. En él, se prestará servicio a ciudadanos de Ajalvir, Algete, Cobeña, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Paracuellos de Jarama, Ribatejada, Valdeolmos-Alalpardo y Valdetorres de Jarama, que integran este partido judicial junto a Torrejón de Ardoz.

Con una superficie de 14.576 metros cuadrados distribuidos en tres plantas sobre rasante, se levanta en una parcela de 6.000 metros cuadrados donde ya trabajan 11 jueces y magistrados y un total de 140 profesionales, con espacio de reserva de un 30% para una posible ampliación futura de la planta judicial, han informado en un comunicado desde el Gobierno regional.

Dispone, además, de un servicio de guardia, oficina de asistencia a víctimas de delito (OAVD), Fiscalía, Forensía, cámara Gesell (lugar adaptado para que los menores puedan declarar en un entorno seguro) decanato, espacios para procuradores y abogados, dependencias policiales y otras estancias auxiliares.

El Palacio de Justicia de Torrejón de Ardoz se ha construido cumpliendo criterios de accesibilidad y pensando en la protección de las víctimas, en especial las más vulnerables, habilitando recorridos diferenciados que impiden a los acusados y presuntos agresores cruzarse en momento alguno.