Dos de cada tres nuevos autónomos madrileños desde la pandemia son mujeres

Tras el impacto que supuso la pandemia de covid, desde 2020, enlazado con el de la crisis energética y de subida de precios que siguió al estallido de la guerra de Ucrania, el número de trabajadores autónomos se va recuperando en la Comunidad de Madrid. En algunos sectores como el pequeño comercio el golpe fue duro y aún se está padeciendo. Fuentes del sector cifran ese impacto en el comercio en un 15% de caída de actividad. Pero en términos generales, el total de trabajadores por cuenta propia en la región ha venido creciendo.

Según los datos de afiliación a la Seguridad Social, en Madrid había a finales de septiembre 434.653 trabajadores inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), lo que supone algo más de 18.000 de los que había en diciembre de 2021. Y, en gran medida, ese aumento responde a las mujeres. Casi dos de cada tres nuevos trabajadores autónomos registrados en la región en ese periodo fueron trabajadoras autónomas.

En concreto, de los 18.088 autónomos registrados más desde 2021, un total de 11.425 son mujeres frente a 6.663 hombres. El porcentaje es de un 63,1%. La cifra es similar a la del conjunto de España, en torno al 65%. Una de cada cinco nuevas trabajadoras por cuenta propia contabilizadas en el país en estos cinco años es madrileña.

Año a año, el incremento de mujeres autónomas en la región ha sido superior al de hombres en todos los ejercicios desde la pandemia, significativamente en 2023, cuando lo duplicó, y en 2022, cuando lo multiplicó por más de 10: 2.216 nuevas madrileñas en el RETA frente a 192 hombres aquel año.

“Las mujeres están respondiendo muchísimo mejor a las dificultades, están sabiendo adaptarse muy bien al entorno”, señalaba ayer en una entrevista en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA en Madrid, Antonio Magraner, quien además señalaba que suelen encontrarse con mayores dificultades de acceso a financiación, pese a presentar menores ratios de morosidad y endeudamiento.

Magraner también aludía a las dificultades de conciliación y mencionaba expresamente el permiso de lactancia, no reconocido para todas las trabajadoras por cuenta propia. Se trata de uno de los caballos de batalla de los autónomos a escala nacional en sus reivindicaciones por un aumento de protección social junto al cambio de requisitos para optar al cese de actividad, el conocido como paro de los autónomos, denegado, denuncian, hasta en un 60% de las solicitudes, o el acceso al subsidio por desempleo para mayores de 52 años.

En el centro del debate

El colectivo de los autónomos se ha situado en las últimas semanas en el centro del debate político después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige Elma Saiz presentara una propuesta de subida de las cuotas de cotización hasta 2028 de todos los tramos y que llegaba a ser de un 106% en el caso de los tramos más altos, para aquellos trabajadores con rendimientos netos mensuales por encima de 6.000 euros. Criticada por numerosos grupos parlamentarios, del PP o Vox a Junts o Sumar, la propuesta fue retirada y sustituida por otra, planteada solo para 2026, con subidas de entre el 1% y el 2,5%.

Ayer, en el acto de entrega de los Premios Autónomo del Año organizados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, adelantó algunas de las medidas que contempla el Plan Integral para los Autónomos en que trabaja su formación.

Entre otras medidas, plantea eximir del pago del IVA a aquellos autónomos que facturen por debajo de 85.000 euros anuales o consolidar la tarifa cero (la bonificación al 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social) a los nuevos autónomos durante el primer año, extensible por un segundo año a aquellos menores de 35 años o con ingresos equivalentes o inferiores al salario mínimo interprofesional. También aliviar la carga burocrática sustituyendo la actual declaración trimestral por una semestral o incluso una anual.

Al acto también acudió la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con quien la clase empresarial exhibió singular sintonía cristalizada en las palabras del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. “Los callos me gustan a la vizcaína, pero los impuestos a la madrileña”, señaló el dirigente de la patronal ante una Ayuso quien, por su parte, tachaba de “inconcebible” la situación a la que el Gobierno somete, a su juicio, a los autónomos.

La presidenta madrileña aprovechaba su intervención, además, para anunciar que los presupuestos regionales para 2026, cuyo proyecto presentará el próximo miércoles, incluirán un incremento de 5,6 millones de euros en ayudas para los autónomos hasta superar los 37 millones de euros.