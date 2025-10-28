TRANSPORTE
Nuevo aviso de Cercanías Madrid tras el descarrilamiento en San Fernando de Henares: esto es lo que ocurrirá con las líneas C-2, C-7 y C-8
La Comunidad de Madrid ha informado que se reforzará el transporte público para facilitar la movilidad a los usuarios afectados por dicho descarrilamiento
A raíz del descarrilamiento de un tren este lunes en las inmediaciones de la estación de San Fernando de Henares, el servicio de Cercanías Madrid sufrirá importantes modificaciones. El incidente dejó seis heridos y provocó varias alteraciones en el transporte, pero, por suerte, la rápida actuación de los servicios de emergencias permitió evacuar y atender a los pasajeros sin lamentar daños mayores.
El incidente provocó la suspensión de la circulación entre Coslada y San Fernando de Henares y con ello, importantes demoras y cancelaciones en el transporte. Ahora, la reparación en la infraestructura obligará a modificar la frecuencia y el recorrido habitual de varias líneas, sobre todo las que conectan el Corredor del Henares con el centro de la capital.
Estas son las líneas que modificarán su recorrido
Cercanías Madrid ya ha emitido un aviso en las últimas horas acerca de los nuevos cambios, que afectarán a las líneas C-2, C-7 y C-8. Según el comunicado, los trenes circularán entre Guadalajara, San Fernando y Chamartín con paradas en todas las estaciones intermedias hasta San Fernando y continuarán hacia Chamartín, incluyendo parada en Fuente de la Mora. La frecuencia de paso será de 15 minutos.
Por otro lado, los trenes que conectan Atocha con San Fernando harán parada en todas las estaciones intermedias, con una frecuencia de 6 minutos en hora punta hasta las 9:00 y de entre 10 y 12 minutos durante el resto del día. De todas formas, Cercanías Madrid aconseja consultar la aplicación o la web antes de viajar para comprobar los horarios actualizados y posibles cambios de última hora.
Refuerzo en los autobuses interurbanos
Además, la Comunidad de Madrid ha informado que se reforzará el transporte público para facilitar la movilidad a los usuarios afectados por dicho descarrilamiento. Se incrementará el número de interurbanos en las líneas 281 y 28. Metro de Madrid también incrementará la frecuencia de trenes en la línea 9.
- La construcción de un hotel de lujo en Navalagamella desata las críticas de los ecologistas: 'Está colindante a una zona de protección animal
- Una megaobra fallida en la gran arteria de la capital: ¿Qué va a pasar ahora con los aparcamientos del Bernabéu?
- El matemático ciego que controla satélites europeos desde Madrid: 'Trabajo para que todos podamos estar localizados en la Tierra
- Descarrila un tren de Cercanías Madrid a la altura de San Fernando: seis heridos, dos trasladados al hospital
- Me importa muchísimo porque fue el jersey de mi padre': Metro de Madrid pide 'hacer magia' para encontrar un objeto perdido con gran valor sentimental
- Conoce a Ángeles Carmona, la 'mujer Quijote' que actúa en las calles de Toledo desde hace 10 años
- Dentro de la casa de Iker Casillas en La Finca, un exclusivo ático valorado en dos millones de euros
- Los míticos gigantes y cabezudos son una de las tradiciones 'más ancestrales' de España: este es su origen y vínculo con Alcalá de Henares