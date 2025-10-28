Nuevo aviso de Cercanías Madrid tras el descarrilamiento en San Fernando de Henares: esto es lo que ocurrirá con las líneas C-2, C-7 y C-8

A raíz del descarrilamiento de un tren este lunes en las inmediaciones de la estación de San Fernando de Henares, el servicio de Cercanías Madrid sufrirá importantes modificaciones. El incidente dejó seis heridos y provocó varias alteraciones en el transporte, pero, por suerte, la rápida actuación de los servicios de emergencias permitió evacuar y atender a los pasajeros sin lamentar daños mayores.

El incidente provocó la suspensión de la circulación entre Coslada y San Fernando de Henares y con ello, importantes demoras y cancelaciones en el transporte. Ahora, la reparación en la infraestructura obligará a modificar la frecuencia y el recorrido habitual de varias líneas, sobre todo las que conectan el Corredor del Henares con el centro de la capital.

Estas son las líneas que modificarán su recorrido

Cercanías Madrid ya ha emitido un aviso en las últimas horas acerca de los nuevos cambios, que afectarán a las líneas C-2, C-7 y C-8. Según el comunicado, los trenes circularán entre Guadalajara, San Fernando y Chamartín con paradas en todas las estaciones intermedias hasta San Fernando y continuarán hacia Chamartín, incluyendo parada en Fuente de la Mora. La frecuencia de paso será de 15 minutos.

📢 ACTUALIZACIÓN



🚊 Líneas C-2 / C-7 / C-8



ℹ️ AVISO SERVICIO FERROVIARIO EN EL CORREDOR DEL HENARES



Debido a trabajos de reparación en la infraestructura, el servicio ferroviario para las líneas C-2, C-7 y C-8 será el siguiente:



🚅 Guadalajara-San Fernando-Chamartín (en ambos… https://t.co/1yNA83ifoB pic.twitter.com/0grkpn2256 — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) October 28, 2025

Por otro lado, los trenes que conectan Atocha con San Fernando harán parada en todas las estaciones intermedias, con una frecuencia de 6 minutos en hora punta hasta las 9:00 y de entre 10 y 12 minutos durante el resto del día. De todas formas, Cercanías Madrid aconseja consultar la aplicación o la web antes de viajar para comprobar los horarios actualizados y posibles cambios de última hora.

Refuerzo en los autobuses interurbanos

Además, la Comunidad de Madrid ha informado que se reforzará el transporte público para facilitar la movilidad a los usuarios afectados por dicho descarrilamiento. Se incrementará el número de interurbanos en las líneas 281 y 28. Metro de Madrid también incrementará la frecuencia de trenes en la línea 9.