El municipio madrileño de Las Rozas, uno de los dos con menor tasa de paro en España

Las Rozas se sitúa a la cabeza del ranking de territorios con menor tasa de paro de España, con una media estimada del 5,4% en 2024, según el informe Indicadores Urbanos 2025 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un estudio que analiza los principales indicadores socioeconómicos de las ciudades españolas y que coloca a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en primera posición con una tasa de desempleo del 5%, seguida de Las Rozas (Madrid) con un 5,4%, San Sebastián (Guipúzcoa) con un 5,5% y Castelldefels (Barcelona) con un 6,3%.

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, reconoce que “es un dato excelente que nos anima a seguir trabajando en la misma línea: apoyando a las empresas y los emprendedores, rebajando la presión fiscal, digitalizando y agilizando la Administración, y atrayendo inversiones y talento”.

Y es que desde el Consistorio explican que llevan tiempo apostando por la empleabilidad en la localidad, impulsando para ello numerosas iniciativas como programas de formación y orientación laboral. También han incentivado el fortalecimiento de los lazos con las empresas locales de manera que sirvan como palanca para la inserción laboral de sus habitantes.

Estrategías de generación de empleo

El crecimiento del tejido empresarial del municipio se ve reflejado en el aumento del número de empresas que eligen Las Rozas para instalar sus negocios. Actualmente este municipio es el tercero de la Comunidad de Madrid que cuenta con mayor número de empresas, con un total de 10.518, solo por detrás de la ciudad de Madrid (289.294 empresas) y muy cerca de Pozuelo de Alarcón (10.682).

En otro orden de cosas, la ciudad se sitúa en el segundo puesto del ranking de municipios de la región con más startups, con un total de 202, lo que lo convierte en el 11º polo tecnológico de España.

Uno de los puntos más significativos en el crecimiento de su tejido empresarial fue la creación de Las Rozas Innova. Un organismo municipal que conecta y fomenta la actividad de emprendedores y compañías, a la vez que promueve la atracción del talento para que pueda desarrollarse dentro de la ciudad.

Iniciativas municipales

Con el objetivo de impulsar la empleabilidad de sus vecinos, el Ayuntamiento de Las Rozas ha puesto en marcha diversos programas, entre ellos, la Soft Skills School, que tras el éxito de su primera convocatoria afronta ahora su segunda edición.

El programa ofrece formación práctica y talleres en habilidades transversales, como la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, la motivación y la disciplina, diseñados para mejorar la adaptación de los demandantes a las necesidades del mercado laboral actual.