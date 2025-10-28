Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PLENO DE CIBELES

Madrid aprueba felicitar a Corina por el Nobel de la Paz, aunque descarta homenajear a Charlie Kirk

PP y Vox han votado a favor del reconocimiento a la opositora venezolana, mientras que los populares se han sumado a la izquierda en su rechazo a dedicar un espacio al activista estadounidense asesinado

María Corina Machado en el vídeo de agradecimiento proyectado en CIbeles el pasado 8M.

María Corina Machado en el vídeo de agradecimiento proyectado en CIbeles el pasado 8M. / Ayuntamiento de Madrid

Héctor González

Héctor González

Madrid

A instancias del Grupo Popular y con el apoyo de Vox, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este martes felicitar públicamente con "admiración y orgullo" a María Corina Machado, la opositora venezolana recién reconocida con el Premio Nobel de la Paz, por su "por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Durante el debate, el portavoz del PP, Carlos Izquierdo, ha defendido que el reconocimiento “trasciende cualquier ideología” y enmarca la trayectoria de Machado en la defensa de la libertad y los derechos humanos frente al régimen de Nicolás Maduro. Izquierdo ha aprovechado además para afear al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no reconocer el galardón y ha pedido a la izquierda municipal que deje clara su "posición" al respecto.

Recogiendo el guante, Miguel Montejo (Más Madrid) ha dicho abiertamente que no considera que Machado merezca el Nobel, igual que no lo hace el Consejo Noruego de la Paz. Si bien ha valorado la "valentía" de la opositora al "denunciar los abusos del régimen de Maduro", Montejo ha calificado de "incontrovertible" que Machado "no lidera una organización humanitaria ni un proceso de mediación, sino un movimiento político electoral".

Desde el PSOE, Enrique Rico ha acusado a PP y Vox de instrumentalizar el sufrimiento del pueblo venezolano “con el único objetivo de atacar al Gobierno de España”. Evitando aclarar su postura sobre el galardón, el edil socialista ha defendido la acción del Ejecutivo de Sánchez en apoyo a la oposición democrática de Venezuela, llegando a afirmar que “ningún gobierno del mundo ha hecho más por Venezuela que el de España”.

Por parte de Vox, su portavoz, Javier Ortega Smith ha calificado a Machado de “símbolo de la resistencia” y afirmado que el Nobel es también un reconocimiento “a los venezolanos del exilio que viven en Madrid”. Además de apoyar la proposición del PP, la formación también ha registrado una enmienda para que el Consistorio conceda a la dirigente venezolana la Medalla de Honor de Madrid, que no ha prosperado.

No al homenaje a Charlie Kirk

Menos apoyo ha recibido una proposición anterior impulsada por Vox para homenajear a Charlie Kirk, el activista de ultraderecha estadounidense asesinado en septiembre, dedicándole un espacio público en la capital. El resto de grupos municipales han coincidido tanto en condenar el asesinato por motivos políticos como en rechazar la propuesta.

La concejala de Vox, Carla Toscano, ha defendido que Kirk merece la distinción por “su pensamiento para defender lo que creía” y su “respeto por el prójimo” merecen un reconocimiento público. En su réplica, la edil del PP Andrea Levy, si bien ha expresado su repulsa a este “ataque a la convivencia”, ha asegurado que no tiene sentido dedicarle una calle ni una plaza de una ciudad que jamás visitó.

Noticias relacionadas y más

Antes de votar en contra, los populares han presentado una enmienda transaccional para cambiar el contenido de la proposición por una condena unánime al atentado por parte de la cámara, a lo que Vox se ha opuesto, resultando en la denegación de la iniciativa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La construcción de un hotel de lujo en Navalagamella desata las críticas de los ecologistas: 'Está colindante a una zona de protección animal
  2. Una megaobra fallida en la gran arteria de la capital: ¿Qué va a pasar ahora con los aparcamientos del Bernabéu?
  3. El matemático ciego que controla satélites europeos desde Madrid: 'Trabajo para que todos podamos estar localizados en la Tierra
  4. Descarrila un tren de Cercanías Madrid a la altura de San Fernando: seis heridos, dos trasladados al hospital
  5. Me importa muchísimo porque fue el jersey de mi padre': Metro de Madrid pide 'hacer magia' para encontrar un objeto perdido con gran valor sentimental
  6. Conoce a Ángeles Carmona, la 'mujer Quijote' que actúa en las calles de Toledo desde hace 10 años
  7. De incógnito en 'La Revuelta', el programa de Broncano que saca de quicio a 'El Hormiguero': 'Lo que pasa aquí se queda aquí
  8. Dentro de la casa de Iker Casillas en La Finca, un exclusivo ático valorado en dos millones de euros

Maricarmen se queda, de momento: la justicia aplaza el desahucio de la vecina de 87 años que lleva siete décadas viviendo en Sainz de Baranda

Maricarmen se queda, de momento: la justicia aplaza el desahucio de la vecina de 87 años que lleva siete décadas viviendo en Sainz de Baranda

Toledo homenajea a sus mayores con una semana de actividades y la primera Gala “Huellas de Toledo"

Toledo homenajea a sus mayores con una semana de actividades y la primera Gala “Huellas de Toledo"

Golpe a la reventa en el Clásico: la Policía incauta más de 280 abonos del Real Madrid

Golpe a la reventa en el Clásico: la Policía incauta más de 280 abonos del Real Madrid

Madrid ya tiene fecha para los trenes sin conductor de la Línea 6 de Metro: ¿cuándo empezarán a funcionar?

Madrid ya tiene fecha para los trenes sin conductor de la Línea 6 de Metro: ¿cuándo empezarán a funcionar?

Cena de setas y caza en Madrid: el chef Javier Aparicio y el maestro de carne de caza Higinio Gómez se alían en un menú de otoño

Cena de setas y caza en Madrid: el chef Javier Aparicio y el maestro de carne de caza Higinio Gómez se alían en un menú de otoño

Sanidad avisa a Ayuso de que le quedan "dos semanas y media" para hacer el registro de objetores al aborto

Sanidad avisa a Ayuso de que le quedan "dos semanas y media" para hacer el registro de objetores al aborto

El Gobierno autoriza el pago de los 126 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes que exigía la Comunidad de Madrid

El Gobierno autoriza el pago de los 126 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes que exigía la Comunidad de Madrid

La decisión que ha tomado el juez que busca los cuerpos de una asturiana y su hija de 13 meses, desaparecidas hace casi 40 años

La decisión que ha tomado el juez que busca los cuerpos de una asturiana y su hija de 13 meses, desaparecidas hace casi 40 años