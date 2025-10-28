Madrid aprueba felicitar a Corina por el Nobel de la Paz, aunque descarta homenajear a Charlie Kirk

A instancias del Grupo Popular y con el apoyo de Vox, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este martes felicitar públicamente con "admiración y orgullo" a María Corina Machado, la opositora venezolana recién reconocida con el Premio Nobel de la Paz, por su "por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Durante el debate, el portavoz del PP, Carlos Izquierdo, ha defendido que el reconocimiento “trasciende cualquier ideología” y enmarca la trayectoria de Machado en la defensa de la libertad y los derechos humanos frente al régimen de Nicolás Maduro. Izquierdo ha aprovechado además para afear al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no reconocer el galardón y ha pedido a la izquierda municipal que deje clara su "posición" al respecto.

Recogiendo el guante, Miguel Montejo (Más Madrid) ha dicho abiertamente que no considera que Machado merezca el Nobel, igual que no lo hace el Consejo Noruego de la Paz. Si bien ha valorado la "valentía" de la opositora al "denunciar los abusos del régimen de Maduro", Montejo ha calificado de "incontrovertible" que Machado "no lidera una organización humanitaria ni un proceso de mediación, sino un movimiento político electoral".

Desde el PSOE, Enrique Rico ha acusado a PP y Vox de instrumentalizar el sufrimiento del pueblo venezolano “con el único objetivo de atacar al Gobierno de España”. Evitando aclarar su postura sobre el galardón, el edil socialista ha defendido la acción del Ejecutivo de Sánchez en apoyo a la oposición democrática de Venezuela, llegando a afirmar que “ningún gobierno del mundo ha hecho más por Venezuela que el de España”.

Por parte de Vox, su portavoz, Javier Ortega Smith ha calificado a Machado de “símbolo de la resistencia” y afirmado que el Nobel es también un reconocimiento “a los venezolanos del exilio que viven en Madrid”. Además de apoyar la proposición del PP, la formación también ha registrado una enmienda para que el Consistorio conceda a la dirigente venezolana la Medalla de Honor de Madrid, que no ha prosperado.

No al homenaje a Charlie Kirk

Menos apoyo ha recibido una proposición anterior impulsada por Vox para homenajear a Charlie Kirk, el activista de ultraderecha estadounidense asesinado en septiembre, dedicándole un espacio público en la capital. El resto de grupos municipales han coincidido tanto en condenar el asesinato por motivos políticos como en rechazar la propuesta.

La concejala de Vox, Carla Toscano, ha defendido que Kirk merece la distinción por “su pensamiento para defender lo que creía” y su “respeto por el prójimo” merecen un reconocimiento público. En su réplica, la edil del PP Andrea Levy, si bien ha expresado su repulsa a este “ataque a la convivencia”, ha asegurado que no tiene sentido dedicarle una calle ni una plaza de una ciudad que jamás visitó.

Antes de votar en contra, los populares han presentado una enmienda transaccional para cambiar el contenido de la proposición por una condena unánime al atentado por parte de la cámara, a lo que Vox se ha opuesto, resultando en la denegación de la iniciativa.