Leroy Merlin abre su primer 'showroom' en el centro de Madrid: ubicación, horario y servicios
"Apostamos por acercarnos al corazón de las ciudades", asegura el director de la nueva tienda
Leroy Merlin ha inaugurado este martes su primer 'showroom' en Madrid, un nuevo punto de venta en el distrito de Chamberí especializado en el diseño y desarrollo de proyectos a medida de puertas, ventanas, armarios y suelos.
Ubicado en el número 5 de la calle Fernando el Católico, el centro cuenta con 100 metros cuadrados de exposición en formato showroom donde los clientes pueden descubrir las diferentes calidades, acabados y configuraciones de los productos. El horario comercial es de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 de lunes a sábado, ha informado la compañía en un comunicado.
Un formato de tienda que pone el foco en la creación de proyectos y en la exposición de materiales que permiten ver, tocar e imaginar cómo serán los resultados finales, todo ello con el acompañamiento de expertos que asesoran en cada paso y ofrecen servicios llave en mano completamente personalizados.
"En Leroy Merlin escuchamos activamente a nuestros clientes y por eso apostamos por acercarnos al corazón de las ciudades con formatos de tienda que se adaptan a sus necesidades actuales. Con este nuevo espacio en Chamberí queremos que los clientes se inspiren, experimenten y descubran ideas que les ayuden a hacer realidad el hogar que imaginan.", destaca Avelino Neira, director de la tienda.
Enmarcado en el compromiso de la empresa por estar a menos de 30 minutos de cada hogar en España, se trata del cuarto espacio en el formato, tras las aperturas en Oviedo, Gijón y Bilbao, "consolidando un modelo que combina proximidad, inspiración y atención personalizada".
"Estas tiendas están concebidas para responder a los nuevos hábitos de consumo, ofreciendo una experiencia más especializada y adaptada a las necesidades reales de los clientes", han explicado desde Leroy Merlin.
