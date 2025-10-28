Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CENTRO DE HORTALEZA

Hallado y detenido el menor fugado del centro de Hortaleza tras agredir a varios trabajadores

La Policía ha arrestado al joven, acusado de un delito de amenazas y lesiones leves

Centro de Menores de Hortaleza, en Madrid

Centro de Menores de Hortaleza, en Madrid / Jesús Hellín

Héctor González

Héctor González

Madrid

Dos días después de escapar de los agentes que intentaban arrestarle tras agredir a varios trabajadores, finalmente la Policía Nacional ha localizado y detenido al tercer menor implicado en un altercado en el centro de acogida de Hortaleza, acusado de un delito de amenazas y lesiones leves.

Los hechos tuvieron lugar el domingo por la mañana, cuando tres jóvenes de origen marroquí, sorprendidos cuando intentaban salir de las instalaciones, agredieron con golpes y mordiscos a dos educadoras y un vigilante del centro.

Los trabajadores dieron aviso a la Policía, que a su llegada detuvo a dos de los implicados, mientras que el tercero logró escapar. El mayor fue detenido y trasladado al Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional, según fuentes policiales, mientras que el más pequeño quedó exento de responsabilidad penal debido a su corta edad.

