CENTRO DE HORTALEZA
Hallado y detenido el menor fugado del centro de Hortaleza tras agredir a varios trabajadores
La Policía ha arrestado al joven, acusado de un delito de amenazas y lesiones leves
Dos días después de escapar de los agentes que intentaban arrestarle tras agredir a varios trabajadores, finalmente la Policía Nacional ha localizado y detenido al tercer menor implicado en un altercado en el centro de acogida de Hortaleza, acusado de un delito de amenazas y lesiones leves.
Los hechos tuvieron lugar el domingo por la mañana, cuando tres jóvenes de origen marroquí, sorprendidos cuando intentaban salir de las instalaciones, agredieron con golpes y mordiscos a dos educadoras y un vigilante del centro.
Los trabajadores dieron aviso a la Policía, que a su llegada detuvo a dos de los implicados, mientras que el tercero logró escapar. El mayor fue detenido y trasladado al Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional, según fuentes policiales, mientras que el más pequeño quedó exento de responsabilidad penal debido a su corta edad.
