Golpe a la reventa en el Clásico: la Policía incauta más de 280 abonos del Real Madrid

El club estudiará los casos, pudiendo llegar incluso a la retirada permanente del carné a estos socios que revendieron sus carnets

Los abonos del Real Madrid incautados tras su reventa para 'El Clásico'.

Los abonos del Real Madrid incautados tras su reventa para 'El Clásico'. / POLICÍA MUNICIPAL

Europa Press

Madrid

Agentes de la Policía Municipal de Madrid requisaron el pasado domingo unos 280 abonos del Real Madrid cuando una veintena de personas se dedicaban a devolvérselos a sus respectivos propietarios tras haber hecho negocio con ellos en 'El Clásico', entre el conjunto blanco y el F.C. Barcelona.

La Policía preparó para este día un dispositivo especial debido a que se trataba de un partido en el que se preveía excesiva especulación y demanda de entradas, según han relatado fuentes policiales consultadas por Europa Press, que apuntan a que el precio de los abonos oscila entre los 500 y 3.500 euros.

Los agentes actuaron después de identificar a varias personas con actitud sospechosa en varias zonas de las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu. La Policía Municipal les sorprendió cuando intentaban devolver los carnés a sus propietarios, los cuales habían sido vendidos a través de intermediarios.

A estas personas se les abrirá expedientes administrativos, mientras que el Real Madrid estudiará los casos, pudiendo llegar incluso a la retirada permanente del carné de estos 280 socios, tal y como ha adelantado El Mundo. Ya en mayo del año pasado ocurrió algo similar con 138 socios para los que el club pidió su expulsión.

