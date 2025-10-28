Golpe a la reventa en el Clásico: la Policía incauta más de 280 abonos del Real Madrid

Agentes de la Policía Municipal de Madrid requisaron el pasado domingo unos 280 abonos del Real Madrid cuando una veintena de personas se dedicaban a devolvérselos a sus respectivos propietarios tras haber hecho negocio con ellos en 'El Clásico', entre el conjunto blanco y el F.C. Barcelona.

La Policía preparó para este día un dispositivo especial debido a que se trataba de un partido en el que se preveía excesiva especulación y demanda de entradas, según han relatado fuentes policiales consultadas por Europa Press, que apuntan a que el precio de los abonos oscila entre los 500 y 3.500 euros.

Los agentes actuaron después de identificar a varias personas con actitud sospechosa en varias zonas de las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu. La Policía Municipal les sorprendió cuando intentaban devolver los carnés a sus propietarios, los cuales habían sido vendidos a través de intermediarios.

A estas personas se les abrirá expedientes administrativos, mientras que el Real Madrid estudiará los casos, pudiendo llegar incluso a la retirada permanente del carné de estos 280 socios, tal y como ha adelantado El Mundo. Ya en mayo del año pasado ocurrió algo similar con 138 socios para los que el club pidió su expulsión.