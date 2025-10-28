El Gobierno autoriza el pago de los 126 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes que exigía la Comunidad de Madrid

El Gobierno ha autorizado hoy el pago de los 126,8 millones de euros que suponen su aportación anual al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). El Consejo de Ministros ha aprobado, a iniciativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, un real decreto de concesión directa de 363,7 millones de euros a Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias para financiar el transporte público colectivo metropolitano en el ejercicio 2025.

En concreto, el Consorcio Regional de Transportes recibirá 126,89 millones de euros. El resto del montante se reparte entre los 149,3 millones asignados a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, los 40 millones de euros que recibirá la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia y los 47,5 millones de euros transferidos a la Comunidad Autónoma de Canarias. Las cantidades son las mismas que se giraron en 2023 y 2024.

Fuentes del Ministerio de Transportes informan de que, una vez aprobado el real decreto, se procederá al abono de las cantidades en las próximas semanas de manera que estén cobradas ya en diciembre como otros años.

Recientemente, la Comunidad de Madrid había reclamado al departamento que dirige Óscar Puente el abono de los 126,8 millones de aportación al Consorcio Regional de Transportes correspondiente a 2025. El Gobierno regional envió una carta al ministerio a principios de este mes en que exigía este pago de manera "urgente" con el fin de eliminar las tensiones de tesorería, evitar disfunciones operativas y garantizar el servicio público de transporte en condiciones de calidad y estabilidad para los usuarios.

El gobierno de Ayuso también asegura que está pendiente el pago de las ayudas al transporte comprometidas por el ministerio para el segundo semestre de este año, por un importe similar de 126 millones de euros. La cuestión es una más de las que la Comunidad de Madrid plantea en su disputa con Puente. Las acusaciones cruzadas por el funcionamiento de las Cercanías, competencia del ministerio, y el Metro, responsabilidad de la Comunidad, acrecentadas en los últimos días por las aglomeraciones en el suburbano madrileño consecuencia del cierre por obras del arco este de la Línea 6 y por el descarrilamiento ayer de un tren de Cercanías en San Fernando de Henares.