La Fundación Aladina presenta la evolución de la Casa Aladina, el primer centro para niños con cáncer

La Fundación Aladina, que dio a conocer el proyecto de la Casa Aladina el pasado mes de febrero, celebró este lunes un encuentro en el Campus WPP para compartir los próximos pasos de este pionero centro de apoyo integral para niños y adolescentes con cáncer, así como para sus familias y para los supervivientes.

Los asistentes al acto pudieron ver en primicia uno de los spots de la campaña de comunicación que la Fundación Aladina lanzará el próximo 15 de noviembre. Una campaña ideada por la agencia El Ruso de Rocky y gestionada en medios por WPP Media, que busca movilizar a la sociedad y dar un nuevo impulso al proyecto de la Casa Aladina.

Paco Arango, fundador de la Fundación Aladina, aseguró que “hay mucho que hacer por el cáncer infantil” y reconoció que “muchas veces en Aladina estamos muy solos”. Apuntó que “la recuperación del cáncer no es solo de salud, sino también del alma de los niños” y añadió que su mayor satisfacción es “cuando los padres nos dicen ‘me habéis devuelto a mi hijo antes del cáncer’”.

El creador de la Fundación Aladina expuso que “los niños con cáncer quieren ir al colegio, estar con amigos, jugar con su perro, pero pasan gran parte de la enfermedad en su casa y eso es trágico para los padres y para los hijos” y por eso, “la Casa Aladina será la casa de todos los niños con cáncer”.

Casa Aladina

Desde la Fundación detallan que “la Casa Aladina es un proyecto pionero en Europa que nace tras veinte años de incansable labor de la Fundación cuidando a los niños y adolescentes enfermos de cáncer y sus familias”. La razón, explican, de que este centro esté ubicado en Madrid es debido al “brutal flujo de niños con cáncer” que reciben tratamiento en esta ciudad, muchos de ellos además, provienen de otros puntos del territorio nacional.

El futuro centro de día, cuya construcción comenzará en marzo de 2026, se construirá sobre un terreno de 15.000 metros cuadrados en el distrito madrileño de Hortaleza y será completamente gratuito para todos aquellos, niños, adolescentes y padres que quieran acudir.

La idea es crear un lugar único y mágico fuera de los hospitales en el que los niños y adolescentes enfermos de cáncer puedan recibir atención, cuidados y las terapias necesarias. Dentro de sus instalaciones podrán disfrutar de un completo programa de actividades lúdicas que van desde la práctica deportiva, las terapias con perros, la cocina solidaria, o el huerto ecológico, hasta sesiones de cine y teatro, actividades en las piscinas y campamentos de verano o de fin de semana.

Más del 60% de los supervivientes de cáncer infantil tiene secuelas a causa de los tratamientos recibidos y, por eso, este centro también está pensado para ayudar a los supervivientes a afrontar la etapa posterior a la enfermedad.

Familias

Arango relató que “el peor día de todos como padre es cuando te dicen que tu niño tiene cáncer porque se te viene el mundo abajo”. En este sentido, remarcó que “los niños de alguna forma logran superar esto, pero los padres se vienen muy abajo y por eso la casa también es para ellos”. En este centro también hay prevista una zona dedicada a las familias, que estará ubicada en el mismo recinto, pero físicamente separada de la zona principal”, concretó.

En definitiva, la Casa Aladina aspira a convertirse en un referente europeo de apoyo integral al cáncer infantil: un espacio de esperanza, energía y vida que hará posible que miles de niños y familias encuentren un lugar donde volver a sonreír.