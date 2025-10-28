Juicio por estafa y falsedad documental en el Colegio de Médicos de Madrid: su expresidente denuncia manipulación de actas

El expresidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) ha declarado en el juicio por presunta estafa y falsedad documental contra un exsecretario de la institución y su asesor, asegurando que "se falsificaban de forma reiterada actas y su firma" para obtener beneficios económicos personales.

Juicio por presunta estafa de 176.000 euros en el Colegio de Médicos de Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha iniciado este martes el juicio contra Armando Fernández, exsecretario del ICOMEM, y su exasesor José Luis Antolín, acusados de defraudar 176.497 euros a la entidad entre 2020 y 2021.

Según la Fiscalía, ambos falsificaron actas de la Junta Directiva para autorizar contratos irregulares y aumentos salariales.

El Ministerio Público solicita para cada uno seis años de prisión por los delitos de estafa continuada y falsedad documental, además de una indemnización de 176.497 euros al Colegio. La acusación particular, ejercida por el propio ICOMEM, se ha adherido a la petición.

"Las actas no coincidían con las grabaciones de las juntas"

Durante su testimonio, el expresidente del ICOMEM explicó que en mayo de 2021, tras una denuncia interna de empleados, se revisaron las actas oficiales, custodiadas bajo llave por el entonces secretario.

La revisión reveló graves irregularidades: las actas no coincidían con las grabaciones reales de las reuniones, lo que levantó sospechas de manipulación documental.

Según el expresidente, en dos de esas actas redactadas por el secretario se incluyeron decisiones que nunca se aprobaron, como la contratación mercantil y laboral de José Luis Antolín y un aumento de sueldo para Armando Fernández.

Ambas actas y contratos aparecían firmados falsamente con una rúbrica similar a la suya, pero que, según aclaró, "no es mi firma, solo algo parecido".

Declaraciones de miembros de la Junta Directiva

Dos exmiembros de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid, que dimitieron por discrepancias internas, testificaron a propuesta de la defensa.

Afirmaron que las actas estaban disponibles para cualquier integrante que las solicitara y que, antes de cada pleno, se enviaba un correo con el orden del día, donde figuraba la aprobación del acta anterior.

Asimismo, ambos testigos confirmaron que Armando Fernández dedicaba casi todo su tiempo laboral al Colegio y que se le habían asignado funciones adicionales con retribución complementaria, lo que la defensa ha usado para justificar los pagos cuestionados.

Próximas sesiones del juicio

El juicio por falsificación de actas en el ICOMEM continuará este miércoles con la declaración de nuevos testigos que podrían aportar más detalles sobre la gestión económica y documental del Colegio de Médicos de Madrid durante el periodo investigado.