Los estudiantes estallan en Madrid por el suicidio de Sandra Peña: "Colegio culpable y sistema responsable"

El suicidio de Sandra Peña, joven sevillana de 14 años que se quitó la vida tras sufrir durante meses acoso escolar continuado en el Colegio Irlandesas Loreto, ha provocado una ola reivindicativa en todo el país contra el ‘bullying’ que sufren miles de menores en las aulas de los centros educativos. Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada, Huelva, Almería, Jaén, Córdoba, Barcelona o Algeciras son algunas de las ciudades donde el estudiantado se concentra este martes para exigir medidas contra esta lacra.

Madrid no ha sido menos. Varios miles de jóvenes se han concentrado en la Puerta del Sol desde este mediodía para exigir protocolos exigentes y medidas efectivas a las instituciones y centros. El foco ha estado en el caso de la joven Sandra, subrayando los manifestantes en todo momento que “no fue un suicidio”, sino “un asesinato”. El colegio implicado, Irlandesas Loreto, también ha sido protagonista de la marcha convocada por el Sindicato de Estudiantes: “Irlandesas Loreto, dimisión”, han clamado los alumnos en el centro de Madrid.