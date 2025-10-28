Empleos sobre ruedas: Madrid abre decenas de vacantes para repartidores con y sin experiencia

Madrid y su área metropolitana concentran una alta demanda de repartidores, con nuevas vacantes que ofrecen desde estabilidad y jornadas completas hasta opciones más flexibles para quienes buscan compaginar trabajo y tiempo libre. Especialmente interesante es el siguiente resumen de ofertas en Móstoles, Coslada, Alcalá, Villaverde y el centro de la capital, dirigidos a personas con distintos perfiles y niveles de experiencia, pero con un rasgo común: las ganas de ponerse al volante y formar parte del pulso logístico que mueve la ciudad.

Repartidor/a paquetería (H/M/X) - Móstoles

Manpower España presenta una atractiva vacante de repartidor de paquetería en la zona de Móstoles. Este puesto se caracteriza por su estabilidad y dinamismo donde cada jornada tiene una esencia diferente. Los aspirantes tendrán la posibilidad de comenzar el día con una ruta optimizada y la furgoneta lista, lo que facilitará las tareas diarias. El puesto ofrece una jornada laboral de 33 horas semanales, con la flexibilidad de librar dos días según el cuadrante. Además, como parte de Manpower, los contratados accederán al exclusivo Plan 4U, que incluye beneficios como asesoramiento médico y legal telefónico, y diversas ventajas más.

Repartidor/a Paquetería (H/M/X) - Coslada, Alcalá de Henares y San Fernando

En la localidad de Coslada, Manpower España busca un repartidor de paquetería dispuesto a cumplir jornadas completas de 40 horas semanales. Los candidatos deberán gestionar sus entregas en municipios como Coslada, Alcalá de Henares y San Fernando. Esta posición exige plena disponibilidad y garantiza una incorporación inmediata con contratos mensuales sujetos a renovación. La oferta proporcionará independencia y autonomía a los conductores, quienes trabajarán con una formación mínima requerida.

Repartidor/a con Moto Propia

Adecco ofrece un empleo para repartidores con moto propia en la ciudad de Madrid, ideal para aquellos que buscan un trabajo que equilibre tiempo libre y compromiso laboral. Con jornadas parciales de 16 ó 20 horas semanales, estas posiciones requieren repartos de lunes a viernes y disponibilidad completa los fines de semana. La propuesta no solo garantiza flexibilidad, sino también un ambiente inclusivo y orientado al talento sin etiquetas, así como la experiencia de trabajar en una empresa destacada del ámbito del delivery.

Repartidor/a SCOOBIC - Madrid Centro

Con una vacante de repartidor/a SCOOBIC disponible, Adecco busca candidatos con carné de conducir B1, con al menos 8 puntos para realizar entregas a domicilio mediante vehículos eléctricos en el centro de Madrid. Esta posición fijo-discontinua requiere un contrato de 15 horas semanales e incluyen rutas de entrega asignadas respetando las normas de seguridad vial, y asegurar el buen estado de los vehículos asignados.

Repartidor/a 17h turno de mañana - Villaverde

En colaboración con una reconocida marca de alimentación congelada, Adecco busca un repartidor para el área de Villaverde, en Madrid. Este puesto implica una jornada parcial de 17 horas semanales, con atención a entregas en franja horaria de mañana. El candidato deberá mostrar experiencia y actitud resolutiva para gestionar la carga y distribución de los productos. Esta posición ofrece posibilidades reales de renovación del contrato inicial.

Repartidor/a motocicleta - Madrid Centro

Adecco invita a repartidores/as con motocicleta a unirse para la entrega de paquetería ligera en Madrid Centro. Ofrecen un entorno de trabajo que valora la actitud y compromiso del personal, en lugar de la experiencia previa. Los candidatos deben disponer de carnet A1 o B con antigüedad requerida y estar preparados para incorporarse inmediatamente. Las funciones principales consisten en realizar entregas de bultos según instrucciones del cliente.

Repartidor/a Furgoneta - Coslada

La búsqueda de repartidores en Coslada se centra en personas dispuestas a participar en el sector de la logística de paquetería con furgoneta. Adecco proporciona un entorno ideal para aquellos que deseen trabajar en turnos rotativos de cinco días a la semana. La posesión de un carnet de conducir tipo B con un año de antigüedad y al menos 8 puntos es indispensable para esta vacante. Las tareas consisten en carga y descarga de mercancía en sus respectivos destinos.

Repartidor/a Furgoneta - Vicálvaro

En Vicálvaro, Adecco ofrece oportunidades para repartidores dispuestos a integrarse en su continuo proceso logístico. La posición, orientada a aquellos con carné de conducir B, ofrece una opción laboral significativa en un panorama de demanda creciente. Con turnos planificados de lunes a domingo, se realiza un reparto eficiente por diferentes zonas con base en Vicálvaro. Los seleccionados deberán tener experiencia mínima respecto al manejo de cargas.

Repartidor/a furgoneta - Móstoles

En **Móstoles**, Adecco anunció la apertura de varias posiciones para repartidores de furgonetas, ideadas para personas que buscan estabilidad laboral sin experiencia previa. La iniciativa requiere personal que sea proactivo y capaz de integrarse fácilmente en un equipo dinámico. El requisito principal es poseer un carné de conducir actualizado con al menos un año de vigencia y residir en Móstoles o en sus alrededores.

En conclusión, las ofertas de empleo en el sector de reparto en Madrid que hemos descrito, evidencian un panorama lleno de oportunidades laborales diversas y adaptadas a diferentes perfiles y necesidades. Estas ofertas no solo se centran en proporcionar estabilidad y buenos beneficios a sus empleados, sino que también ofrecen un entorno laboral que valora la autonomía y la iniciativa personal.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.