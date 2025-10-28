Elena Morales, fisioterapeuta y osteópata: "Esta rutina diaria de estiramientos de 15-20 minutos es fundamental"

En una sociedad en la que la práctica deportiva ha llegado para quedarse, aún se cuenta con una asignatura pendiente. La gran mayoría, al término de su actividad, olvidan uno de los procesos que pueden ser decisivos en el cuidado y la recuperación muscular: el estiramiento.

Con un estudio único en la calle Serrano y una propuesta novedosa, a la vez que sencilla, Elena Morales, fisioterapeuta y osteópata con más de dos décadas de experiencia, es una de las cofundadoras de Estiro, un centro especializado en estiramiento personal con fisioterapia y fisioestética en el centro de Madrid. Todo ello con el objetivo de convertir el estiramiento, hasta ahora el gran olvidado del cuidado físico, en una rutina diaria estructurada y eficaz. De la mano de Juan Antonio Samaranch nieto, ha dado vida a un fenómeno que triunfa en Estados Unidos, pero que aún no había llegado a España.

Con ello, Estiro confirma su propósito de liderar una nueva categoría de bienestar, consolidando este modelo en Madrid y "con el objetivo de abrir nuevos centros en España los próximos meses". Ofrece sesiones one-to-one, adaptadas y personalizadas al cliente, que previenen lesiones, alivian tensiones y mejoran la calidad de vida.

Una rutina sencilla y eficaz de estiramientos

Independientemente de si nos hemos ejercitado o no, Elena es partidaria de "realizar estiramientos cortos, pero constantes en el tiempo". La pereza o falta de disciplina son dos de las causas principales que llevan a la gente a abandonar esta práctica. "No veo factible hacer una rutina de 20 ejercicios porque lo acabas dejando", cuenta Morales. "Es súper efectivo un estiramiento de glúteo medio e isquiotibiales. En el tren superior, yo optaría por pectorales. Los estiramientos deben ser algo natural. Con estos dos o tres estiramientos clave puede cambiar tu capacidad física", añade.

Elena Morales, durante una sesión de estiramiento en Estiro. / NACHO BORRELLA

Más allá de una rutina de estiramientos diaria, ofrece una recomendación que, en muchas ocasiones, realizamos de forma involuntaria. "Si te fijas en los animales, continuamente están estirándose. Es buenísimo despertarse y estirarse en cuanto nos bajamos de la cama, es súper sano", dice Elena. "Vivimos con la cadena anterior superior encorvada hacia delante, eso nos saca chepa. Y abajo al contrario, hipotonía de abdominales y súper cargado atrás. Con esta serie de estiramientos es muy fácil corregirlo", sentencia.

Y, por último, advierte acerca del peligro que supone no ejercitarse de forma correcta. "Lo normal en la gente es no dedicar más allá de cinco minutos a estirar. De hecho, muy poca gente estira. La gente que practica yoga o pilates se conforman con eso, pero la gran diferencia es que se producen elongamientos de la musculatura, alargamiento, elongamiento, pero no es un estiramiento pasivo, es un estiramiento activo, una contracción excéntrica del músculo. Entonces, realmente, sí se está produciendo una elongación, pero no a un estiramiento", concluye la fisioterapeuta.