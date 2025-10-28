SALUD
Elena Morales, fisioterapeuta y osteópata: "Esta rutina diaria de estiramientos de 15-20 minutos es fundamental"
La profesional del sector de la salud recomienda "una breve sesión diaria" que puede "ayudar a sentirnos mejor físicamente"
En una sociedad en la que la práctica deportiva ha llegado para quedarse, aún se cuenta con una asignatura pendiente. La gran mayoría, al término de su actividad, olvidan uno de los procesos que pueden ser decisivos en el cuidado y la recuperación muscular: el estiramiento.
Con un estudio único en la calle Serrano y una propuesta novedosa, a la vez que sencilla, Elena Morales, fisioterapeuta y osteópata con más de dos décadas de experiencia, es una de las cofundadoras de Estiro, un centro especializado en estiramiento personal con fisioterapia y fisioestética en el centro de Madrid. Todo ello con el objetivo de convertir el estiramiento, hasta ahora el gran olvidado del cuidado físico, en una rutina diaria estructurada y eficaz. De la mano de Juan Antonio Samaranch nieto, ha dado vida a un fenómeno que triunfa en Estados Unidos, pero que aún no había llegado a España.
Con ello, Estiro confirma su propósito de liderar una nueva categoría de bienestar, consolidando este modelo en Madrid y "con el objetivo de abrir nuevos centros en España los próximos meses". Ofrece sesiones one-to-one, adaptadas y personalizadas al cliente, que previenen lesiones, alivian tensiones y mejoran la calidad de vida.
Una rutina sencilla y eficaz de estiramientos
Independientemente de si nos hemos ejercitado o no, Elena es partidaria de "realizar estiramientos cortos, pero constantes en el tiempo". La pereza o falta de disciplina son dos de las causas principales que llevan a la gente a abandonar esta práctica. "No veo factible hacer una rutina de 20 ejercicios porque lo acabas dejando", cuenta Morales. "Es súper efectivo un estiramiento de glúteo medio e isquiotibiales. En el tren superior, yo optaría por pectorales. Los estiramientos deben ser algo natural. Con estos dos o tres estiramientos clave puede cambiar tu capacidad física", añade.
Más allá de una rutina de estiramientos diaria, ofrece una recomendación que, en muchas ocasiones, realizamos de forma involuntaria. "Si te fijas en los animales, continuamente están estirándose. Es buenísimo despertarse y estirarse en cuanto nos bajamos de la cama, es súper sano", dice Elena. "Vivimos con la cadena anterior superior encorvada hacia delante, eso nos saca chepa. Y abajo al contrario, hipotonía de abdominales y súper cargado atrás. Con esta serie de estiramientos es muy fácil corregirlo", sentencia.
Y, por último, advierte acerca del peligro que supone no ejercitarse de forma correcta. "Lo normal en la gente es no dedicar más allá de cinco minutos a estirar. De hecho, muy poca gente estira. La gente que practica yoga o pilates se conforman con eso, pero la gran diferencia es que se producen elongamientos de la musculatura, alargamiento, elongamiento, pero no es un estiramiento pasivo, es un estiramiento activo, una contracción excéntrica del músculo. Entonces, realmente, sí se está produciendo una elongación, pero no a un estiramiento", concluye la fisioterapeuta.
- La construcción de un hotel de lujo en Navalagamella desata las críticas de los ecologistas: 'Está colindante a una zona de protección animal
- Una megaobra fallida en la gran arteria de la capital: ¿Qué va a pasar ahora con los aparcamientos del Bernabéu?
- El matemático ciego que controla satélites europeos desde Madrid: 'Trabajo para que todos podamos estar localizados en la Tierra
- Descarrila un tren de Cercanías Madrid a la altura de San Fernando: seis heridos, dos trasladados al hospital
- Me importa muchísimo porque fue el jersey de mi padre': Metro de Madrid pide 'hacer magia' para encontrar un objeto perdido con gran valor sentimental
- Conoce a Ángeles Carmona, la 'mujer Quijote' que actúa en las calles de Toledo desde hace 10 años
- Dentro de la casa de Iker Casillas en La Finca, un exclusivo ático valorado en dos millones de euros
- Los míticos gigantes y cabezudos son una de las tradiciones 'más ancestrales' de España: este es su origen y vínculo con Alcalá de Henares