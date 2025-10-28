División en el Ayuntamiento de Torrelodones por la presentación de un libro que "ensalza" el franquismo

La alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro (PP), ha pedido a la concejal de Actividades Culturales, Cristina Grueso (Vox), que suspenda el acto de presentación del libro 'La misión histórica de España', previsto para este miércoles en el municipio, mientras que el PSOE lo ha criticado por "ensalzar la dictadura franquista". A través de un comunicado, la regidora se ha desvinculado de esta actividad alegando que Torrelodones es un "municipio tranquilo, donde reina la convivencia" y ha asegurado que el acto "nada tiene que ver con la concejalía de Cultura" de la que ella está a cargo.

La noticia de la presentación del libro llegó este martes a Alcaldía a través de un medio de comunicación, sin que la regidora tuviese conocimiento previo, por lo que es ajena "a la polarización que se está formando por dicha presentación". En este sentido, Negro ha afirmado que este lunes "personas anónimas" llamaron telefónicamente "amenazando a funcionarios de la Concejalía de Cultura, algo intolerable en un municipio como Torrelodones".

"Grupos radicales y partidos de izquierdas están llamando a la movilización. La alcaldesa, cuando tuvo conocimiento, envió un mail a la concejal de Actividades Culturales invitándola a suspender el acto, sin que hasta el momento haya tenido respuesta", ha puntualizado el texto. Por este motivo, concluye que si este miércoles "hubiera algún altercado que enturbiase la paz social que se vive en Torrelodones", la alcaldesa "hará responsable a los grupos radicales de las extremas izquierda y derecha".

Vox dice que habla de "la historia de España"

En declaraciones a Europa Press, fuentes de Vox Madrid han señalado que se trata de la presentación "de un libro que va sobre la Historia de España, desde el Siglo I hasta el XX".

"Evidentemente, en el libro de historia hay un capítulo, de un total de 11, sobre la Guerra Civil y el franquismo, pero la conferencia está dirigida a la Hispanidad", han subrayado.

En este sentido, desde Vox han rematado que las críticas a esta presentación "son una payasada más de la izquierda que está desesperada por sacar el francomodín para tapar su gobierno corrupto". "No vamos a perder el tiempo en valorar el ridículo que están haciendo", han zanjado.

PSOE: "Justifica el franquismo"

Por su parte, el secretario general del PSOE en Torrelodones, Víctor Ibáñez, ha pedido a la alcaldesa que "haga cumplir la Ley de Memoria Democrática" y que suspenda la presentación del libro que "ensalza la dictadura franquista". Según los socialistas, las competencias de Cultura las tiene la regidora y, por tanto, "es la responsable de todas las actividades que se desarrollen en instalaciones municipales".

En este sentido, el PSOE ha afirmado que la presentación de un libro en el que "se justifica el franquismo entra en colisión con la Ley de Memoria" y ha indicado que el libro en cuestión "ha sido coordinado" por el candidato en las listas de Vox en las elecciones generales de 2019, Fernando Paz.

"En este libro han escrito autores vinculados a la extrema derecha y al revisionismo histórico, como el religioso Santiago Cantera, ex-prior de Cuelgamuros, o el ex-militar Blas Piñar Gutiérrez y en él aparecen capítulos como 'La II República y la Guerra de España. El triunfo de la Revolución y la Cruzada de Liberación' o 'La era de Franco. España recupera su grandeza y su libertad'", ha puntualizado.

Por este motivo, ha rechazado "de plano" que "se utilice una instalación pública, como la Biblioteca Municipal", para la presentación de este libro que "hace apología del franquismo y reivindica la dictadura" que "asoló" España durante 40 años.

IU habla de "enaltecimiento y apología" de la dictadura

Por su parte, la Asamblea local de Izquierda Unida (IU) de Torrelodones ha mostrado su "más profundo rechazo" a la presentación del citado libro porque responde "al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática", así como al "revisionismo histórico" que dicho libro plantea entre sus diferentes capítulos, que "más allá de una visión historiográfica de hechos, supone un enaltecimiento y una apología de la dictadura franquista y de sus nocivos efectos en la historia reciente de nuestro país".

Según la formación política, la alcaldesa, "no debe excusarse en el ejercicio de la libertad de expresión" para permitir la realización de este acto, porque, aunque las personas, en democracia, son "respetables, algunas ideas no lo son ya que atentan contra el principio democrático en sí mismo, y la apología del franquismo forman parte de ellas".

Desde IU han pedido la dimisión de la responsable de la Concejalía de Actividades Culturales, Bibliotecas y Archivo Municipal por permitir la celebración de dicho acto.

"Si no presenta su dimisión, la alcaldesa debe retirar la delegación de poder realizada para el desarrollo de las actividades de la señora Cristina Grueso Sánchez en la citada Concejalía. Nos llama la atención la insumisión ante el cumplimiento de la Ley por parte de una abogada y doctorada en Derecho. Las Leyes están para cumplirse y la Memoria Democrática es Ley", han concluido desde IU.