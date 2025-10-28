Madrid ya tiene fecha para los trenes sin conductor de la Línea 6 de Metro: ¿cuándo empezarán a funcionar?

Ahora mismo, la Línea 6 de Metro de Madrid es carne de debate. Si bien el suburbano sigue trabajando en el que es uno de los proyectos más importantes en toda su historia, muchos usuarios ya cuentan los días en los que la Línea 6 -una de las más utilizadas de toda la red- vuelva a estar operativa.

En estos momentos continúan los trabajos del proyecto de automatización integral de la línea, en la que se invertirán un total de 300 millones de euros con los que será posible completar la renovación de toda la estructura. Las obras aún se encuentran en sus primeras fases, pero ya se conoce una estimación de cuándo entrará en funcionamiento esta red de metro completamente automática.

¿Cuándo llegarán los nuevos trenes sin conductor?

Cada vez falta menos para que en la Línea 6 de Metro circulen trenes sin conductor: está previsto que esto ocurra en el año 2027. Y es que con este sistema no solo se pretende reducir los tiempos de espera o el ruido que hacen los trenes, sino también disminuir hasta un 30% del consumo eléctrico en los mismos. Para ello, entre los trabajos que se están llevando a término, está el aumento de la tensión de la catenaria de 600 a 1.500 voltios.

Para poder realizar el cambio ha sido necesaria la reforma integral de siete subestaciones eléctricas situadas en Moncloa, Arránquela, Puerta del Ángel, Plaza Elíptica, Usera, Carpetana y Lucero, en las cuales se ha desconectado y desmontado las piezas antiguas para instalar los nuevos sistemas de protección control y transformación adaptado al nuevo voltaje.

Las mejoras en la Línea 6 también harán que esta pueda aumentar en un 17% su capacidad de viajeros, precisamente por prescindir de las cabinas de los maquinistas. Las frecuencias de paso cuando se instaure este nuevo método también pretenden ser mayores, con esperas de un máximo de dos minutos --si se cumplen las estimaciones-- entre tren y tren.