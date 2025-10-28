Cena de setas y caza en Madrid: el chef Javier Aparicio y el maestro de carne de caza Higinio Gómez se alían en un menú de otoño

El otoño llega a La Raquetista de c/Juan Bravo, 41 con olor a bosque, tierra húmeda y fuego lento. Durante la tarde de este martes, a las 20:30 horas, el restaurante que los hermanos Aparicio tienen en el barrio de Salamanca acogerá una cena especial de setas y caza que promete convertirse en uno de los eventos gastronómicos más destacados de la temporada en Madrid.

Para esta cita gastronómica, Javier Aparicio, chef y propietario del Grupo Cachivache, contará con la presencia de Higinio Gómez, considerado el proveedor de caza y aves más respetado de España. Reconocido por su precisión al seleccionar piezas, su profunda conexión con el campo y su manera de entender la caza como un producto noble, Higinio es desde hace décadas el gran referente para numerosos cocineros españoles. Por su parte, Aparicio lleva años explorando el territorio de la caza con una mirada personal y valiente, consiguiendo acercar estos productos a un público que antes los miraba de lejos.

Taco de paloma torcaz en La Raquetista. / Cedida

Charla, degustación de piezas y menú de ocho pases

La velada comenzará con una charla entre ambos sobre el valor cultural y gastronómico de la caza y las setas y su papel en la cocina actual. Durante esta introducción, mostrarán algunas piezas de caza y una selección de setas de temporada, explicando sus peculiaridades y características. Después dará paso un menú degustación de ocho pases que celebra la riqueza del otoño con elaboraciones que combinan técnica, tradición y producto de máxima calidad.

Sala del restaurante La Raquetista de Juan Bravo. / Cedida

Menú completo de la cena de caza y setas

Perdiz y angulas de monte en escabeche de manzanilla Gabriela

en escabeche de manzanilla Gabriela Tataki de lomo de gamo / Tataki de boletus

/ Tataki de boletus Verdinas con faisán y níscalos

Taco de paloma torcaz , huitlacoche, flor de calabaza y choclo

, huitlacoche, flor de calabaza y choclo Piquillos frescos rellenos de rebozuelos y pato azulón con salsa de oloroso y naranja

y pato azulón con salsa de oloroso y naranja Grouse en salsa de Guinness con trofie de trompetas y remolacha

con trofie de trompetas y remolacha Liebre a la royal con colmenillas

Crème brûlée de trufa

Precios y cómo reservar en La Raquetista

La cena de setas y caza en La Raquetista tiene un precio de 75 euros sin maridaje y 105 euros con maridaje incluido. El aforo es muy limitado, pensado para quienes disfrutan de la cocina con identidad, el producto natural y el placer de la conversación en torno a una mesa de otoño.

Reservas: 917 22 77 93Dirección: La Raquetista de Juan Bravo, calle Juan Bravo 41, MadridFecha y hora: Martes 28 de octubre, 20:30 horas

Para darle continuidad a esta propuesta, algunos de los platos del menú estarán disponibles durante varias semanas en los fuera de carta de los restaurantes del grupo: Cachivache Taberna, La Raquetista y Salino.