Ayuso, tras el descarrilamiento: "La única vía de comunicación con el ministro de Transporte es Twitter"

"Es la viva imagen de la gestión de Sánchez en Madrid. La vía de comunicación con el ministro es Twitter". Son las palabras de la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tras el descarrilamiento de ayer de un tren de Cercanías en San Fernando de Henares que ha dejado a seis personas heridas.

Tras inaugurar el Palacio de Justicia de Torrejón de Ardoz, Ayuso ha vinculado este descarrilamiento de Cercanías con la "viva imagen de la gestión de Pedro Sánchez en Madrid", aludiendo a "trenes de los años 80" y subrayando que el incidente no fue peor porque ocurrió al entrar en la estación. También ha afeado la falta de interlocución con Transportes: "La vía de comunicación con el ministro es Twitter", y le ha acusado de "mentir y manipular" por atribuir al Metro imágenes del colapso en Cercanías.

Censura la propuesta de que los fiscales instruyan

En el mismo acto, Ayuso ha exigido al Gobierno la "urgente incorporación de 142 nuevos jueces" en Madrid para paliar lo que define como una "preocupante escasez" derivada de la limitada oferta de plazas del Ministerio. Ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha reclamado esos refuerzos y ha advertido: "Esto no puede ser excusa para politizar el acceso por oposiciones a la carrera judicial". Según sus datos, la región cuenta con 10,4 jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional, lo que sitúa a Madrid en el puesto 13 entre las autonomías.

Asimismo, ha cargado contra el proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé que la instrucción pase a la Fiscalía. Lo ha definido como "un atentado contra el Estado de Derecho que quienes han cometido graves delitos estén redactando las leyes y demoliendo las instituciones" y ha denunciado que "es el intento definitivo de controlar la acción penal". A su juicio, "los jueces son independientes e inamovibles, mientras que los fiscales están sujetos a jerarquía y su cúpula es elegida por el Gobierno". También la presidenta ha aludido a la situación del fiscal general del Estado —"procesado y que ni se plantea dimitir", ha dicho— para subrayar su crítica a la reforma.