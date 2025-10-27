Violenta fuga en el centro de Hortaleza que se salda con dos detenidos, varios heridos y un menor huido
Tres menores que tenían prohibida la salida intentaron escapar este domingo agrediendo a los trabajadores que trataron de impedirlo
El centro de primera acogida de Hortaleza- en el ojo de la polémica desde que en septiembre uno de sus integrantes violase a una chica de 14 años y, en respuesta, unos encapuchados asaltaran las instalaciones- vivió este domingo por la mañana un nuevo episodio violento. Un intento de fuga de tres menores de origen marroquí terminó con dos de ellos detenidos y varios trabajadores heridos, mientras que la Policía busca al que logró escapar.
Según ha adelantado El Mundo, los tres jóvenes, a quienes se les había prohibido salir del centro por haber causado varios incidentes y pequeños delitos previos, intentaron huir de las instalaciones. Cuando los vigilantes de seguridad y los educadores trataron de impedirlo, los menores respondieron con agresiones físicas, golpeando y mordiendo a varios empleados, aunque sin utilizar armas.
Finalmente, uno de los jóvenes logró escapar, mientras que los otros dos, de 16 y 13 años, fueron interceptados. El mayor fue detenido y trasladado al Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional, mientras que el más pequeño quedó exento de responsabilidad penal por ser inimputable debido a su edad.
Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Summa 112, que atendieron a dos vigilantes y a dos educadores por contusiones y mordeduras sufridas durante el forcejeo. Ninguno de ellos necesitó traslado hospitalario. La Policía Nacional mantiene la búsqueda del menor fugado, que había protagonizado varios altercados desde su ingreso en el centro hace seis meses.
