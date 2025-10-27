RENFE
El servicio de Cercanías entre Guadalajara, Atocha y Chamartín seguirá afectado este martes por el descarrilamiento en San Fernando de Henares
Renfe mantiene restricciones en varias líneas de Cercanías Madrid mientras continúan los trabajos de reparación tras el accidente, que dejó seis heridos leves
El servicio de Cercanías Madrid entre las estaciones de Guadalajara, Atocha y Chamartín continuará afectado este martes debido a los trabajos de reparación tras el descarrilamiento de un tren de Cercanías ocurrido este lunes en San Fernando de Henares, que dejó seis heridos leves.
Según ha informado Renfe, las labores de mantenimiento y reparación obligan a mantener restricciones en la circulación de trenes, por lo que la operativa prevista para este martes será la siguiente:
Servicio Guadalajara – Chamartín (ida y vuelta)
La frecuencia será de un tren cada 15 minutos entre Guadalajara y San Fernando de Henares, con parada en todas las estaciones del trayecto. Desde San Fernando, los trenes continuarán directamente hasta Chamartín, realizando una única parada en Fuente de la Mora.
Servicio San Fernando – Atocha (ida y vuelta)
Entre las 6:30 y las 9:00 horas, la frecuencia será de 6 minutos. Posteriormente, los trenes circularán con una frecuencia de 10 a 12 minutos.
El descarrilamiento del tren de Cercanías se produjo a las 15:26 horas de este lunes por causas que aún se investigan. El tráfico ferroviario permanece interrumpido en el punto afectado, tras el corte de tensión solicitado a las 15:53 horas por los servicios de emergencia.
La suspensión parcial del servicio también afecta a los trenes de Media Distancia que utilizan esta vía, así como a las líneas C-2 (Guadalajara–Chamartín), C-7 (Alcalá de Henares–Príncipe Pío) y C-8 (Guadalajara–Villalba) de la red de Cercanías Madrid, que circulan con retrasos y detenciones prolongadas.
