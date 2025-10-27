Retrasos desde primera hora de este lunes en la línea C-5 de Cercanías por una avería en Embajadores

Una avería en los sistemas de señalización de la estación de Embajadores ha provocado retrasos desde primera hora de la mañana en la línea C-5 de Cercanías Madrid. Las demoras, que han llegado a alcanzar los 30 minutos en ambos sentidos, han afectado a los pasajeros que han iniciado su viaje desde primera hora de la mañana.

El problema se ha concentrado principalmente en el tramo entre Aluche y Laguna, en dirección a Embajadores, donde los trenes han circulado con retenciones y paradas prolongadas de hasta 15 minutos.

Renfe ha comunicado por megafonía que "el tren tiene previsto reanudar su marcha dentro de cinco minutos aproximadamente", y ha pedido disculpas por las molestias, asegurando que los técnicos trabajan para restablecer la normalidad.

Algunos usuarios denuncian la falta de información clara durante la incidencia. "En la pantalla marcaba 5 minutos de espera para el próximo tren, luego 6, y seguía subiendo hasta que finalmente ha llegado, sin saber cuántos habían pasado ya", explica a este medio una de las viajeras afectadas.

Con el paso de las horas, los retrasos han comenzado a reducirse.

Por su parte, Renfe mantiene el seguimiento de la incidencia y espera restablecer por completo la frecuencia habitual a lo largo de la jornada.