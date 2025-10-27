MADRID
Retrasos desde primera hora de este lunes en la línea C-5 de Cercanías por una avería en Embajadores
Renfe espera restablecer por completo la frecuencia habitual a lo largo de la jornada
Una avería en los sistemas de señalización de la estación de Embajadores ha provocado retrasos desde primera hora de la mañana en la línea C-5 de Cercanías Madrid. Las demoras, que han llegado a alcanzar los 30 minutos en ambos sentidos, han afectado a los pasajeros que han iniciado su viaje desde primera hora de la mañana.
El problema se ha concentrado principalmente en el tramo entre Aluche y Laguna, en dirección a Embajadores, donde los trenes han circulado con retenciones y paradas prolongadas de hasta 15 minutos.
Renfe ha comunicado por megafonía que "el tren tiene previsto reanudar su marcha dentro de cinco minutos aproximadamente", y ha pedido disculpas por las molestias, asegurando que los técnicos trabajan para restablecer la normalidad.
Algunos usuarios denuncian la falta de información clara durante la incidencia. "En la pantalla marcaba 5 minutos de espera para el próximo tren, luego 6, y seguía subiendo hasta que finalmente ha llegado, sin saber cuántos habían pasado ya", explica a este medio una de las viajeras afectadas.
Con el paso de las horas, los retrasos han comenzado a reducirse.
Por su parte, Renfe mantiene el seguimiento de la incidencia y espera restablecer por completo la frecuencia habitual a lo largo de la jornada.
- Dentro de la casa de Iker Casillas en La Finca, un exclusivo ático valorado en dos millones de euros
- Bajada del IBI y cambio en la tasa de basuras: así determina tu casa cuánto tendrás que pagar
- Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
- Ni Legazpi, ni Argüelles: este es el barrio a diez minutos del centro de Madrid en el que baja el precio del alquiler
- El matemático ciego que controla satélites europeos desde Madrid: 'Trabajo para que todos podamos estar localizados en la Tierra
- El Retiro se convierte en un museo al aire libre con más de 30 coches históricos anteriores a 1930
- Este es el pueblo donde vive Lucas, el cantante de 'Andy y Lucas', a media hora de Toledo
- Una megaobra fallida en la gran arteria de la capital: ¿Qué va a pasar ahora con los aparcamientos del Bernabéu?