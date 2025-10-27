Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MADRID

Retrasos desde primera hora de este lunes en la línea C-5 de Cercanías por una avería en Embajadores

Renfe espera restablecer por completo la frecuencia habitual a lo largo de la jornada

Estación de Embajadores

Estación de Embajadores / Europa Press

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Una avería en los sistemas de señalización de la estación de Embajadores ha provocado retrasos desde primera hora de la mañana en la línea C-5 de Cercanías Madrid. Las demoras, que han llegado a alcanzar los 30 minutos en ambos sentidos, han afectado a los pasajeros que han iniciado su viaje desde primera hora de la mañana.

El problema se ha concentrado principalmente en el tramo entre Aluche y Laguna, en dirección a Embajadores, donde los trenes han circulado con retenciones y paradas prolongadas de hasta 15 minutos.

Renfe ha comunicado por megafonía que "el tren tiene previsto reanudar su marcha dentro de cinco minutos aproximadamente", y ha pedido disculpas por las molestias, asegurando que los técnicos trabajan para restablecer la normalidad.

Algunos usuarios denuncian la falta de información clara durante la incidencia. "En la pantalla marcaba 5 minutos de espera para el próximo tren, luego 6, y seguía subiendo hasta que finalmente ha llegado, sin saber cuántos habían pasado ya", explica a este medio una de las viajeras afectadas.

Con el paso de las horas, los retrasos han comenzado a reducirse.

Por su parte, Renfe mantiene el seguimiento de la incidencia y espera restablecer por completo la frecuencia habitual a lo largo de la jornada.

