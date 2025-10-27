El PP pedirá una comisión de investigación por los tribunales recusados en oposiciones a Policía local

El PP de Getafe, a través de su portavoz Antonio José Mesa, solicitará este martes en el Pleno ordinario la creación de una Comisión de investigación para que el Gobierno local (PSOE, Más Madrid y Podemos) dé explicaciones sobre la presunta "trama de enchufes en la Policía Local", en la que el tribunal de las oposiciones habría sido recusado hasta en cuatro ocasiones.

"Volvemos a pedir explicaciones, luz y taquígrafos ante la gravedad de los hechos y el silencio de la alcaldesa, Sara Hernández, que se ha negado a dar respuestas en el Pleno y sigue dando la callada por respuesta", afirmó Mesa en rueda de prensa previa al Pleno.

El PP ha criticado que el Pleno extraordinario convocado por el Gobierno local "no sirvió para nada" y se hizo "sin respetar los plazos legales". Mesa ha exigido que Sara Hernández, que también ostenta la Jefatura de la Policía Local, esclarezca los hechos en el seno de la Comisión de investigación.

Recusaciones y presuntas irregularidades

Según informaciones de El Mundo, las oposiciones para ascender a oficial y subinspector de la Policía Local de Getafe acumularían cuatro tribunales recusados en pocos meses. Además, varios hijos de mandos policiales habrían aprobado en las dos últimas promociones. El portavoz del PP ha señalado que se trataría de una trama que afectaría a varios municipios gobernados por el PSOE, cuyo epicentro sería Getafe, "donde los mandos policiales de otros municipios socialistas y los de Getafe estarían enchufando a sus hijos y allegados en la Policía Local".

Mesa también ha solicitado la apertura de un expediente disciplinario al jefe de Policía local por participar recientemente en una manifestación por Gaza vestido con uniforme, algo que "prohíbe la legislación vigente".

Controversia sobre el currículum de Mesa

Por su parte, el PSOE ha asegurado que Mesa se ha negado a certificar sus estudios "tras falsear su currículum", acusándole de no responder dentro del plazo que ofreció el Ayuntamiento para validar la formación de todos los concejales.

El conflicto surgió en julio con "inexactitudes y falsedades" en los currículos de políticos, lo que derivó en la renuncia de la exdiputada y exportavoz del PP de Fuenlabrada, Noelia Núñez. Según el PSOE, aunque posteriormente el PP señaló que se trataba de cursos no oficiales, Mesa habría presentado hasta tres versiones distintas de su currículum, mintiendo sobre másteres y posgrados.