Pinto estudiará una rebaja en la tasa de basuras y anuncia la mayor bajada del IBI en diez años

El alcalde de Pinto, Salomón Aguado (PP), ha anunciado este lunes que el Gobierno local analizará un posible reajuste de la tasa de basuras en el municipio, basándose en un informe que elaborará la Tesorera municipal. El objetivo, según ha explicado el regidor, es "reducir el impacto de este nuevo tributo impuesto por el Gobierno central" sobre los vecinos.

Aunque aún no se conocen las cifras concretas de la medida, los pinteños recibirán en noviembre el primer recibo de la Tasa de Residuos. Posteriormente, la Tesorería local elaborará un estudio para determinar cómo reformar o adaptar el tributo "para que tenga el menor impacto posible en el bolsillo del ciudadano", ha afirmado Aguado en rueda de prensa.

La tasa por residuos, de carácter obligatorio, fue aprobada en el Pleno municipal con una reducción del 47 % respecto a la propuesta inicial, tras un proceso de negociación con los grupos políticos y entidades vecinales. Pese a mostrar su desacuerdo con la medida, el alcalde ha recalcado que el Ejecutivo local cumplirá la Ley "para evitar caer en una insumisión fiscal".

Rebaja histórica del IBI en Pinto

Para compensar el efecto de esta nueva tasa, el Ayuntamiento de Pinto ha anunciado la bajada más importante del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en los últimos años. El Ejecutivo municipal propondrá en el Pleno de este jueves una reducción del 5,5 % en el tipo impositivo para 2026, pasando del 0,655 al 0,619, el nivel más bajo de la última década.

Según el concejal de Hacienda, Mario Gutiérrez, esta medida supondrá un ahorro global de un millón de euros para las familias pinteñas, lo que se traduce en entre 60 y 70 euros menos por recibo.

"Cumplimos con nuestro principal compromiso al llegar a la Alcaldía de Pinto: bajar el IBI y reducir la presión fiscal a nuestros vecinos, después de diez años de subidas por parte de la izquierda", ha subrayado el alcalde, Salomón Aguado.

El primer teniente de alcalde, Fernando González, ha confiado en que "los grupos de la oposición dejen a un lado sus intereses partidistas y voten a favor de esta rebaja, que beneficiará directamente a las familias de Pinto".

Más bonificaciones fiscales y apoyo a pymes

El proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2026 también incluye otras medidas de alivio tributario. El equipo de Gobierno plantea incrementar las bonificaciones del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), que no se actualiza desde 2015, para las viviendas de protección pública, pasando del 50 % al 75 % de bonificación.

Asimismo, el Ayuntamiento mantendrá el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido como "el numerito del coche", como el más bajo de la Comunidad de Madrid, al mantener el tramo local en cero. También se clarificarán las bonificaciones del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), con el fin de facilitar el acceso a las pymes que más lo necesiten, especialmente en sectores como el transporte o la eficiencia energética.