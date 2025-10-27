Del 'numerito' de Vinicius a la tangana final con Lamine, la resaca del Real Madrid - Barça: "Fue un clásico de niños"

No vamos a descubrir a estas alturas todo lo que puede suceder en un clásico. Enganchones, tensiones, salidas de tono... fútbol. Porque no se entendería esta rivalidad que protagonizan Real Madrid y Barça sin capítulos como el que tuvo lugar al final del encuentro en el Santiago Bernabéu. "Cosas buenas, que ayudan a fomentar la rivalidad, siempre y cuando se mantenga un respeto por el rival y los valores del deporte", valoraba Xabi Alonso en rueda de prensa al ser preguntado por los incidentes. Tchouaméni también se sumó a la postura del técnico tolosarra. Algo menos conformes, propio de la derrota, los jugadores del Barça, que optaron por no postularse de ningún bando. Sin embargo, en las calles, los bares y los parques de Madrid hoy no se habla de otra cosa. El clásico empieza ahora.

"Tiene que ser muchísimo más inteligente"

El caldo de cultivo lo sembró Xabi Alonso, que sustituyó a Vinicius en el minuto 72 de partido. El brasileño explotó y no paró de realizar aspavientos y lanzar palabras que, por suerte para el '7' madridista, se llevó el viento. Contrariado y visiblemente enfadado, Vinicius abandonó el césped de forma obligada. Un comportamiento de Vinicius con el que se genera división de opiniones en el seno de la afición madridista. "A mí el cabreo de Vinicius me pareció normalísimo. No había necesidad de hacer el cambio en ese minuto, más aún por regalar minutos a un Rodrygo que no estuvo a la altura del partido. Y ya no es noticia", cuenta Raúl, en los aledaños del Santiago Bernabéu.

Alberto, su compañero de visita, toma la misma línea: "Es poco vistoso, puede parecer algo violento, pero a mí la reacción de Vinicius en el cambio me gustó. Calentón, con toda la razón del mundo, bajada al vestuario para rebajar pulsaciones, vuelta al banquillo y celebración con la victoria final. Yo quiero siempre ese tipo de futbolista sobre el césped". En cambio, hay quienes consideran una falta de respeto a todos los niveles el comportamiento del brasileño. "Personalmente, no me gustó nada su reacción. Te debes a un equipo, un entrenador, un cuerpo técnico, un compañero que espera su oportunidad y a la afición. Ayer perdió toda la razón", confiesa otro seguidor madridista. El ego de Vinicius volvió a comerse su notable actuación sobre el césped, emborronando quizá uno de sus mejores encuentros en la presente temporada. "Tiene que ser muchísimo más inteligente. Con esas acciones, da la razón a quienes lo critican. Yo entiendo el mosqueo con el cambio, pero no te puedes marchar así del campo", añade.

Las cámaras de la retransmisión del partido captaron al completo el instante en el que el brasileño abandonaba el césped del Santiago Bernabéu. Xabi, testigo directo de lo sucedido, fue preguntado por dicha actitud al término del encuentro: “No quiero perder el foco de lo importante. Son cosas que hablaremos. Dentro del gran partido que ha sido, Vini también ha aportado mucho. Es una victoria importante, merecida, incluso corta. Tuvimos ocasiones, el penalti... Esto nos da la sensación de equipo competitivo en partidos grandes. Con Vini hablaremos”.

En definitiva, Vinicius volvió a ser Vinicius. Sobre el césped y fuera de él. En lo deportivo, partido muy importante del brasileño, que desbordó a Koundé como antaño y fue decisivo en la amenaza constante que generaba el conjunto blanco cada vez que tenía opción de recuperar la pelota. De sus botas se generó la jugada del segundo gol. Inventado por Vinicius y culminado por Jude Bellingham, que tan solo tuvo que empujar la asistencia que le regaló con la cabeza Eder Militao. Más allá del fútbol, el '7' revivió comportamientos del pasado, más propios de un chico poco experimentado que de una estrella que viste la camiseta del Real Madrid, pese a que en el núcleo de su afición muy pocos respalden la sustitución del técnico vasco.

"Se comportaron como niños"

El clásico finalizó con una expulsión de Pedri por doble tarjeta amarilla. El Bernabéu celebró. Y Soto Grado pitó el final del encuentro. Ya con el himno del Real Madrid retumbando en los altavoces del feudo madridista, se produjo la tangana final que acarreó seis tarjetas amarillas y una expulsión, según el acta del colegiado del encuentro. Entre tanto, Dani Carvajal recriminó a Lamine Yamal las palabras que el de Rocafonda emitió esta última semana a su paso por el programa de la Kings League, haciendo alusión a que "los del Madrid roban, se quejan...". "Hablas mucho", le dijo el lateral español a su compañero de selección. "Ahora nos vemos fuera", respondió Lamine. En pleno clima de crispación, llegó Thibaut Courtois para echar más leña al fuego y defender a Carvajal. Algunos jugadores, más bien pocos, intentaron poner orden con el encuentro ya finalizado.

Qué se diría en aquella zona técnica que hasta Andriy Lunin fue expulsado. El soldado de invierno también perdió los papeles en uno de los clásicos más calientes de los últimos tiempos. "Lunin fue expulsado por salir de su banquillo hacia el banquillo rival con actitud agresiva teniendo que ser sujetado por sus propios compañeros", redactó el colegiado en el acta. Además del ucraniano, hasta seis jugadores fueron castigados con tarjeta amarilla. Rodrygo, Vinicius y Militao, por parte del Madrid y Fermín, Balde y Ferran en el Barcelona.

A Lamine se lo intentaron llevar a vestuarios, también a Vinicius, que ya había regresado del interior del Santiago Bernabéu. "Habla ahora", le dijo la estrella del Real Madrid a la del Barça, con un mar de futbolistas de por medio para evitar que estos llegaran a las manos. Todo quedó en empujones y gritos, sin violencia física de por medio.

"Lamine faltó el respeto al club. Carvajal es nuestro capitán, defendió al Real Madrid de forma pública, al igual que las declaraciones de Yamal", cuenta un aficionado madridista. "Queda feo, sobre todo de cara a los niños, pero prefiero un clásico así en lugar de uno sin emoción y piques", añade.

"No soy aficionado al fútbol. Vivo en Madrid, me alegro cuando el equipo gana, pero no lo vivo de forma activa. El momento final en el partido de ayer me parece vergonzoso. Se comportaron como niños en los dos equipos. Hay millones de niños y niñas viendo la televisión que el próximo fin de semana recrearán estas acciones porque las vieron en sus referentes", reflexiona un señor de avanzada edad. De esta forma, el clásico no ha hecho más que empezar. Una larga semana por delante para revivir lo sucedido. Un comportamiento que marcó el final del partido e hizo recordar a tiempos pasados, pero con un nuevo grupo de protagonistas sobre el césped.