Así es el nuevo Carnet Senior de la Comunidad de Madrid: novedades, ventajas y cómo solicitarlo

Parece que hacerse mayor va a dejar de ser, de una vez por todas, motivo de preocupación para muchos. Cumplir los 60 en Madrid se va a convertir en una alegría con la llegada del Carnet Senior, una iniciativa de la capital dirigida a aquellas personas que, pese a cumplir años, quieren seguir activos y disfrutar de las mejores ofertas de ocio. Y es que esta propuesta pone en relieve que la edad no debe funcionar como un impedimento, sino como una oportunidad para seguir viviendo experiencias y exprimiéndolas al máximo.

El proyecto recuerda al Carnet Joven, pero, esta vez, orientado a otra generación. Que llegue la edad de jubilación no tiene por qué ser motivo para dejar de hacer actividades y estar la mayor parte del tiempo en casa. Con el nuevo Carnet Senior, los mayores podrán disfrutar de diversos eventos culturales, rutas, talleres y hasta programas de voluntariado.

Una forma de combatir la soledad no deseada

El Carnet Senior funciona como una puerta abierta a un montón de actividades que van desde descuentos en cines o teatros hasta acceso preferente a rutas culturales o eventos locales. Ahora, lo que lo hace especial es que busca que los mayores sigan formando parte del pulso cultural y social de la Comunidad, combatiendo de esta manera la soledad no deseada.

La Comunidad quiere que el Carnet Senior sea también una herramienta para tender puentes entre generaciones, creando redes de apoyo y compañía. Por eso, se impulsarán voluntariados intergeneracionales, donde jóvenes y mayores podrán compartir tiempo, experiencias y aprendizajes, nutriéndose unos de las experiencias de otros. Además, se incluirán también proyectos con animales de compañía, una idea que ya se ha demostrado muy efectiva para mejorar el bienestar emocional y reducir la sensación de aislamiento.

¿Cómo se puede conseguir el Carnet Senior?

Aunque el proceso oficial todavía no esté abierto, se prevé un sistema dual de tramitación. Por un lado, vía Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid y, por otro, de forma presencial en oficinas de atención ciudadana y centros sociales. Además, el Carnet Senior se podrá tener en formato físico como digital, según prefiera cada persona. De este modo, quien no se lleve bien con la tecnología podrá usarlo en papel sin problema.

Pero más allá del ocio, las excursiones o la cultura, el Carnet Senior trae consigo algo que a menudo se valora más: facilitar el día a día. Quienes lo tengan podrán acudir a las oficinas de atención ciudadana sin largas esperas, con preferencia en los trámites. También contarán con asesoramiento gratuito para adaptar viviendas o eliminar barreras arquitectónicas en sus barrios. Otra novedad llamativa es el sello 'Entidad amiga de los mayores', un distintivo para reconocer a empresas, comercios y servicios que realmente se implican con este colectivo. Gracias a él, cualquier persona podrá identificar de un vistazo qué lugares ofrecen un trato amable, accesible o descuentos específicos.