AEROLÍNEAS

Nueva ruta directa desde Madrid: ideal para una escapada con niños a un destino de cuento

Iberia inaugura una nueva conexión que promete triunfar en España

Iberia pone en marcha esta atractiva conexión.

Iberia pone en marcha esta atractiva conexión.

Javier Quintana

Madrid

Buenas noticias para los amantes del universo Disney. Los parques temáticos del mundo creado por Walt se extienden a lo largo y ancho del mundo: París, Tokio, Shanghái... Muchos españoles, por cercanía, han estado alguna vez en la sede francesa disfrutando de Mickey Mouse. Sin embargo, al otro lado del charco podemos encontrar el que es, a día de hoy, el parque temático Disney más grande del mundo: el Walt Disney World Orlando, en Estados Unidos, un complejo que cuenta con una superficie aproximada de 111 km² -- equivalente a la extensión de San Francisco -- y que contiene el Epcot, Disney's Hollywood Studios y el Disney's Animal Kingdom.

Si bien la distancia entre la capital española y Orlando es de 7.000 kilómetros, lo cierto es que, gracias a Iberia, los madrileños van a tener más asequible que nunca acudir en familia al parque. Si quieres vivir el universo Disney en toda su plenitud, atento a esta nueva ruta de la aerolínea Iberia.

Iberia presenta nueva ruta directa a Orlando

La compañía española inauguró este domingo su nueva ruta directa entre Madrid y Orlando (Florida, EE. UU.), posicionándose así como la única aerolínea que conecta sin escalas España con la ciudad que alberga el complejo de Walt Disney World. El primer vuelo en completar la ruta despegó del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas las 11:30 horas de la mañana, con 272 pasajeros a bordo de un Airbus A330 que aterrizaron en Orlando a las 16:45, hora local.

La nueva conexión contará con cuatro frecuencias semanales -- lunes, miércoles, viernes y domingo --, ofreciendo más de 46.000 pasajes durante la temporada de invierno. Con este nuevo destino, Iberia ya suma diez destinos directos con Estados Unidos: Nueva York, Miami, Boston, Chicago, Dallas Fort Worth, Washington DC, Los Ángeles, Puerto Rico, San Francisco, y ahora, Orlando.

A su llegada a Orlando, los viajeros tendrán a su disposición el parque temático más grande del mundo, compuesto por cuatro parques principales, dos acuáticos, más de 25 hoteles y un complejo deportivo de ESPN. Asimismo, la ciudad de Orlando cuenta semanalmente con numerosos congresos y exposiciones gracias al Centro de Convenciones del Condado de Orange, ideado para eventos internacionales.

