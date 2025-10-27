Más de 600 nuevos pisos asequibles en Los Ahijones y Los Berrocales gracias a la segunda fase del Plan Suma Vivienda

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este lunes la licitación de la segunda fase del Plan Suma Vivienda, que permitirá la construcción de más de 600 viviendas de alquiler asequible en los desarrollos del sureste de la capital, concretamente en Los Ahijones y Los Berrocales, que se sumarán a las más de 1.600 de la primera fase ya en marcha.

Con esta nueva convocatoria, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) saca a concurso 13 parcelas repartidas en tres lotes, dentro de un modelo de colaboración público-privada que busca acelerar la creación de vivienda asequible “en el menor tiempo posible y sin acumular suelo sin edificar”. Se trata de la "gran bolsa de esperanza que tenemos los madrileños para poder acceder a vivienda asequible a lo largo de los próximos años", en palabras de Almeida durante la presentación.

Acompañado del delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, y el concejal del distrito, Ángel Ramos, el regidor popular ha visitado los terrenos que en un futuro acogerán las nuevas promociones. "Si queremos afrontar la más grave emergencia social que hay ahora mismo en España, que es el acceso a la vivienda, debemos hacerlo con políticas serias y eficaces”, ha apuntado Almeida, que ha destacado "la ciudad de Madrid ha invertido más de 860 millones de euros a lo largo de los últimos años" en esta materia.

El Plan Suma Vivienda, que en su conjunto contempla más de 2.200 pisos, permitirá ampliar el parque público municipal y ofrecer alquileres asequibles a madrileños con ingresos de hasta 5,5 veces el IPREM, ampliando así el perfil de beneficiarios. Los inquilinos no pagarán más del 30 % de los ingresos familiares y, tras 70 años de gestión privada, las viviendas pasarán a ser patrimonio municipal. La segunda fase alojará a unos 1.600 vecinos y generará 9.500 empleos directos e indirectos durante su desarrollo.

Almeida ha subrayado que este tipo de proyectos hacen de Madrid “la primera ciudad de Europa en construcción de vivienda asequible” y ha reivindicado el papel de la EMVS como “la principal promotora de vivienda pública de España”. La primera fase del plan, ya en marcha, incluye más de 1.600 pisos y 27 parcelas, de las cuales la mayoría se ubican también en Los Berrocales y Los Ahijones.