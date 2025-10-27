Madrid insta al Gobierno a agilizar la repatriación de 58 menores migrantes

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha instado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a agilizar la tramitación de 58 solicitudes de reagrupación familiar de menores extranjeros no acompañados que están bajo la tutela de la Administración autonómica, y ha denunciado la "parálisis" de más de seis meses de estos expedientes.

En una carta fechada este lunes, la consejera, Ana Dávila, recrimina al Gobierno de España la "inacción" en la tramitación de los expedientes, cuya competencia exclusiva recae en la Administración General del Estado.

Dávila explica que la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia ha remitido 58 solicitudes de esta índole desde el pasado mes de abril, en casos de menores que presentan "graves dificultades de adaptación".

"Garantizar su protección"

Estas actuaciones buscan "garantizar su protección, prevenir situaciones de trata o consumo de drogas y preservar el bienestar del resto de jóvenes acogidos y de los profesionales".

La consejera subraya que los procedimientos "permanecen paralizados desde hace más de seis meses" sin que la Comunidad haya recibido "información ni explicación alguna" sobre su estado.

Según la misiva, la única actuación conocida por la Consejería fue "un requerimiento impertinente" de la Delegación del Gobierno, al que la Comunidad de Madrid respondió aportando "en tiempo y forma toda la información que estaba a su alcance".

"Inadmisible"

Dávila considera "inadmisible" que el Gobierno de España "mantenga inactivos expedientes plenamente fundamentados por informes técnicos", cuyo objetivo es hacer efectiva la reunificación familiar al resultar "favorable para su desarrollo personal y social".

La Comunidad de Madrid ha atendido a "más de 11.000 menores extranjeros no acompañados" desde 2018, de los cuales 1.532 han sido acogidos "solo en lo que va de año".

La titular de Familia, Juventud y Asuntos Sociales advierte de que los menores que llegan a los recursos de protección madrileños tienen "perfiles cada vez más complejos, con conductas más disruptivas y serias dificultades de adaptación e integración".

"Agilizar la tramitación"

Finalmente, la consejera insta al delegado del Gobierno en Madrid a "agilizar la tramitación de los expedientes pendientes, a comunicar de inmediato su estado y a establecer una coordinación efectiva con esta Consejería".

También pide reforzar la vigilancia exterior de los centros para garantizar la seguridad de los propios residentes y del resto de ciudadanos.

De persistir la "inacción" y en el caso de que llegaran a producirse "incidentes graves", Dávila asegura que la responsabilidad recaerá en la Administración competente por "haber desatendido sus obligaciones", a pesar de las "reiteradas advertencias" del Ejecutivo regional.

Expresa su confianza en que el Gobierno actúe "con la diligencia que la ley y la situación exigen" para no poner "en riesgo tanto la integridad de los menores como el correcto funcionamiento" del sistema de protección.