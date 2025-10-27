Madrid abre las inscripciones para participar en la Cabalgata de Reyes 2026: estos son los requisitos que debes cumplir

La Navidad está cada vez más cerca. Si bien todavía estamos esculpiendo calabazas para Halloween y esperando el ansiado 'truco o trato' de los más pequeños, lo cierto es que la decoración de Navidad ya se está solapando con la de la noche más terrorífica del año.

Por si fuera poco, el Ayuntamiento de Madrid abrirá mañana martes el proceso de inscripción para uno de los momentos estrella de la época festiva: la Cabalgata de Reyes 2026. Así, todas aquellas personas que quieran participar como voluntarios en ella y acompañar a Sus Majestades los Reyes Magos en su recorrido por las calles de la ciudad el próximo 5 de enero deberán estar atentos a la página web indicada.

A partir de las 12:00 horas de mañana, el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid pondrá a disposición de los interesados el formulario de registro para participar como voluntario en la comitiva, que estará disponible aquí.

Requisitos para participar

Según han informado desde el Consistorio madrileño en una nota, la convocatoria está dirigida a mayores de 18 años. Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través del formulario disponible en navidadmadrid.com.

Las plazas son limitadas y se asignarán por estricto orden de inscripción hasta completar el cupo previsto y solo se considerarán válidas las solicitudes tramitadas mediante el sistema habilitado en la web oficial.

La participación requiere disponibilidad para asistir al desfile y el compromiso de acudir a los ensayos y pruebas de vestuario obligatorias, previas al desfile, cuyas fechas se comunicarán por correo electrónico a las personas inscritas.