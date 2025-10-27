Grave accidente en Boadilla del Monte: un operario de 52 años pierde una pierna tras ser arrollado por un turismo

Un hombre de 52 años ha sufrido la amputación de una pierna tras ser atropellado este lunes por un turismo en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. El vehículo, que posteriormente impactó contra un camión, provocó heridas de extrema gravedad al trabajador, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El suceso se produjo alrededor de las 8.45 horas en la calle Playa de la Concha, cuando el hombre, un operario de un camión, se encontraba en la calzada realizando labores de trabajo. En ese momento fue arrollado por un turismo que, tras el impacto, colisionó con el propio camión.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Summa 112, de Protección Civil y agentes de la Policía Local de Boadilla del Monte. Los sanitarios estabilizaron a la víctima, que había sufrido la amputación de la pierna derecha, antes de su traslado de urgencia al Hospital de La Paz.

Fuentes sanitarias citadas por Europa Press confirmaron la gravedad de las lesiones. Las causas del atropello están siendo investigadas por la Policía Local.