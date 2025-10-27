Dos funcionarios heridos tras una "brutal agresión" en los calabozos de Plaza de Castilla

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha denunciado "una brutal agresión" sufrida por dos funcionarios en los calabozos de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla, en Madrid, a manos de un detenido el pasado viernes.

El incidente se produjo cuando un interno se negó a entrar en la celda tras declarar ante el juez, iniciando un grave altercado en el que resultaron lesionados dos trabajadores. Una de las funcionarias presenta heridas todavía por determinar. Según el sindicato, los hechos fueron de "una violencia extrema", llegando el agresor a "lanzar a la compañera por los aires e impactarla contra un banco".

La rápida intervención del jefe de servicios, junto con dos agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, evitó un mayor ensañamiento. No obstante, el responsable del servicio también sufrió lesiones en una mano a causa de la agresividad del interno.

Inseguridad y falta de medios en los calabozos de Plaza de Castilla

Desde la APFP denuncian que este tipo de episodios ocurren "diariamente" en los calabozos de Plaza de Castilla por la "falta de medios y la inseguridad" con la que trabajan los funcionarios de vigilancia. Estos empleados conviven "cada turno con una media de 100 detenidos sin seguridad jurídica ni personal suficiente", una situación que, según el sindicato, pone en riesgo su integridad física.

La asociación ha reclamado en reiteradas ocasiones que sea la Policía Nacional quien asuma la responsabilidad directa de los calabozos, ya que la "no condición de agente de autoridad" de los funcionarios de prisiones "les impide desarrollar funciones esenciales para mantener la seguridad en el departamento".

Reclamaciones al Ministerio del Interior

La APFP ha aprovechado este nuevo incidente para insistir en sus reivindicaciones al Ministerio del Interior, entre las que destacan el reconocimiento de los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad, la declaración de profesión de riesgo, la modernización de los medios coercitivos —con la incorporación de pistolas táser— y el aumento de las plantillas para ajustarlas a las necesidades reales de los centros penitenciarios.

Desde la organización han expresado su apoyo a los compañeros heridos y han asegurado que seguirán denunciando "las nefastas condiciones de trabajo que sufren los funcionarios de prisiones" y visibilizando "la admirable profesionalidad y dedicación de quienes desempeñan su labor en un entorno tan hostil".