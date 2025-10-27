Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TIEMPO

Fuerte descenso de temperaturas en Madrid: las mínimas se desploman en la capital

El otoño empieza a hacerse notar, al fin, en Madrid

El frío y la lluvia llegan a Madrid.

El frío y la lluvia llegan a Madrid. / Pexels

Javier Quintana

Madrid

Ha tardado, pero todo apunta a que el mes de octubre se despedirá con el frío moderado que corresponde a esta época del año. Tras un mes primaveral, incluso cercano al verano en algunas jornadas, los vecinos de la capital experimentan estos días un cambio importante en los termómetros y en los cielos, dando inicio a una etapa de inestabilidad típica del otoño.

Este pasado fin de semana la lluvia no asoló Madrid con la intensidad que se preveía, pero las temperaturas sí pegaron un vuelco con respecto a lo que veníamos viviendo. Especialmente las mínimas, que en esta madrugada de lunes cayeron hasta los cuatro grados centígrados. Las máximas, en veinte grados, también han caído, aunque los valores térmicos seguirán bajando en este caso durante los próximos días.

Más lluvia este fin de semana: va llegando el frío

Pese a este fuerte descenso de las mínimas, el buen tiempo predominará hasta el miércoles durante el día. Sin embargo, a partir de ese momento el sol dirá adiós para no reaparecer hasta la próxima semana. La lluvia hará acto de presencia por primera vez durante la madrugada del miércoles. Unas precipitaciones que no cesarán hasta, como mínimo, este domingo, según ha pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las máximas oscilarán entre los diecisiete y diecinueve grados durante este segundo tramo de semana, ascendiendo las mínimas hasta los trece en algunas jornadas. En cualquier caso, el plan de 'peli y manta' predominará en los hogares madrileños durante los próximos días.

