Franz-Josef Unterlechner, nuevo Chef Balfegó 2025: el talento europeo conquista Madrid en la gala más internacional del certamen

La octava edición de los Premios Chef Balfegó ha coronado al chef Franz-Josef Unterlechner, representante de Alemania, como Chef Balfegó 2025 tras una intensa final celebrada esta mañana en Le Cordon Bleu Madrid. Once chefs europeos —tras la baja de última hora del austríaco Davide Polli por problemas en su vuelo— compitieron en torno al atún rojo de pesca sostenible, protagonista indiscutible del certamen. La entrega de premios tuvo lugar por la tarde en La Estación – Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, en una gala que reunió a algunos de los nombres más destacados de la gastronomía europea.

Unterlechner, que compitió en nombre del restaurante Schwarzreiter se impuso con unas elaboraciones que cautivaron al jurado por su precisión técnica, sensibilidad gustativa y respeto absoluto al producto, atributos que el presidente del jurado, Martín Berasategui, calificó de “impresionantes”. “No me extraña que este concurso esté haciendo historia. Hay una raza de jóvenes cocineros que viven la profesión en cuerpo y alma”, declaró el chef con 12 estrellas Michelin.

El jurado, compuesto por siete referentes de la alta cocina europea —entre ellos Quique Dacosta, Fina Puigdevall, Ricard Camarena, Javi Antoja de la Rosa, José Carlos Capel y Erwan Poudoulec—, sumaba en conjunto 18 estrellas Michelin. Su deliberación puso de relieve el altísimo nivel técnico de una edición marcada por la diversidad de estilos y la madurez culinaria de los finalistas.

La gala más internacional de la historia del certamen

Con representantes de nueve países y una semifinal previa celebrada en Le Cordon Bleu París, esta edición se consolidó como la más internacional hasta la fecha. Tras el éxito internacional en los últimos años, Chef Balfegó abrió su fase clasificatoria a cocineros de toda Europa, reflejo de la expansión global de la marca, presente ya en más de 40 países.

Entre los finalistas se encontraban los españoles Guillermo Chávez (Amelia, San Sebastián), Riccardo Radice (Fishølogy, Barcelona), Angelo Duarte Scirocco (Brugarol, Barcelona) y Piero Aponte Quispe (El Molino de Urdániz, Navarra)*, junto a representantes de Alemania, Países Bajos, Austria, Portugal, Suiza, Francia y Grecia. La jornada, sin embargo, se vio afectada por la ausencia del chef Davide Polli (Austria) debido a problemas con su vuelo, lo que redujo a 22 los platos evaluados de los 24 previstos.

El invitado de honor, Luis Suárez de Lezo, presidente de la Real Academia de Gastronomía, destacó “el papel del certamen en la puesta en valor del talento, la innovación y la cocina del mar”.

Un podio europeo

El título de Chef Balfegó 2025 recayó en Franz-Josef Unterlechner, quien recibió 6.000 euros en metálico, un viaje gastronómico a Japón para dos personas, una masterclass exclusiva en Fagor Academy y otros reconocimientos entregados por Montse Brull y Salomé Gaseni, consejeras delegadas del grupo.

El segundo premio fue para Léo Besnard del restaurante suizo Le Lion d’Or, galardonado con 3.000 euros, una Balfegó Experience, 600 euros en vajilla y una visita a las instalaciones de Portansa, entregado por Manel y Pere Vicent Balfegó, presidentes del grupo. El tercer puesto fue para Athinagoras Kostakos (restaurante Noema, Grecia), que obtuvo 1.000 euros, una experiencia Balfegó y 300 euros en vajilla, de manos de Juan Serrano, CEO de Balfegó Group.

Innovación, sostenibilidad y futuro

El certamen, nacido en 2017, siendo el primer ganador Juan Carlos Reyes del restaurante ABaC***, se ha consolidado como el primer concurso internacional dedicado íntegramente al atún rojo de pesca sostenible, una plataforma que promueve la innovación y la técnica al servicio del respeto por el mar. En esta edición, la organización destacó también la reciente inauguración del Centro de Experimentación Gastronómica Balfegó, un espacio pionero que funciona como laboratorio culinario y de investigación.

Para José Carlos Capel, crítico gastronómico y jurado, “esta edición ha demostrado un entendimiento técnico y sensorial del pescado que marca un punto de inflexión en la cocina europea”. En la misma línea, Quique Dacosta subrayó “la importancia de que el atún esté presente en el gusto, no solo en la estética del plato”.

El director del certamen, Juan Serrano, recordó los inicios del proyecto: “Desde que empezamos queríamos captar talento joven a través del producto. Hoy, tras ocho ediciones, Chef Balfegó es un referente de prestigio internacional”.

La victoria de Unterlechner se suma a la de Paula Gutiérrez, ganadora en 2024, y reafirma el compromiso de Balfegó con la excelencia técnica, la sostenibilidad y la emoción de cocinar el mar. “Cada año, vamos a mejor. Este concurso está creando historia”, concluyó Berasategui. Chef Balfegó 2025 confirma que el futuro del atún rojo —y de la alta cocina europea— está en manos de una nueva generación que entiende que el sabor también es respeto.