El Festival de Cine por Mujeres de Madrid estrena la nueva película de Coixet, celebra a Carla Simón y a Julia Ducournau y prepara un Halloween festivo en el Instituto Francés

El Festival de Cine por Mujeres de Madrid amplía este año la sección a concurso de películas españolas. En esta edición, la octava que celebra esta cita madrileña, serán 12, en lugar de las diez de siempre, las que competirán por llevarse un premio. "Esto demuestra el terreno que han ganado las mujeres en nuestro cine", decía este lunes Carlota Álvarez Basso, una de sus codirectoras, durante su presentación en Casa de América, la que será una de sus sedes. Ese aumento de la presencia femenina es notorio también en otras latitudes y en todas las categorías profesionales involucradas en una película. Un buen ejemplo es Francia, país invitado en esta ocasión, que presenta un buen puñado de títulos tanto en la sección competitiva internacional como en su propio apartado (Focus Francia) y en las paralelas. El festival contará en total con la presencia de 56 profesionales de primer nivel entre directoras, actrices y otras profesionales del cine, tanto españolas como internacionales, que participarán en charlas, masterclass o encuentros con el público. El Premio a una trayectoria profesional que se entrega cada año será esta vez para Zeltia Montes, compositora de bandas sonoras que ya ha recibido otros reconocimientos como el Goya a la mejor música original por la banda sonora de El buen patrón.

El festival, que reúne un total de 62 títulos, arrancará fuerte: con una gala de inauguración en el cine Proyecciones, este martes 28 de octubre a las 20h, que será también el preestreno en España de Vie Privée (Vida privada), película de Rebecca Zlotowski (directora de la última Emmanuelle o de Los hijos de los otros) que cuenta con un atractivo muy particular: el de ver a Jodie Foster haciendo un papel entero en francés, con un dominio de esa lengua que le debe a haber estudiado de joven en el Liceo Francés de Los Ángeles. Un thriller en el que la réplica se la da Daniel Auteil y que no se estrena comercialmente hasta navidades, por lo que es una buena oportunidad para adelantarse.

En un festival que quiere ser reflejo de lo mejor de la producción reciente y avanzar también algo de lo que llegará, no van a faltar los grandes nombres. Isabel Coixet aprovechará para preestrenar su nueva película, Tre ciotole (Tres adioses), coproducción hispano-italiana en la que se entrelazan drama y gastronomía. Y de Carla Simón se proyectará en Sala Equis su Trilogía de la memoria que conforman Verano 1993, Alcarrás y Romería, con esta última cinta participando además en la competición oficial con otra proyección en la Academia de Cine en la que estará presente la directora. No será la única. Muchas de las directoras de títulos de éxito de la última cosecha están comentando sus películas en la Academia: Eva Libertad con Sorda, Alauda Ruiz de Azúa con Los domingos, Avelina Prat con Una quinta portuguesa, Belén Funes con Los Tortuga o Celia Rico con La buena letra son solo algunas de ellas.

En el apartado de competición internacional, los títulos que vienen jalonados con los más altos reconocimientos son el egipcio Happy Birthday, de Sarah Goher, que ganó el premio a mejor película internacional, mejor guion y el Nora Ephron en el Festival de Tribeca, y el alemán In die Sonne schauen (Sound of Falling), de Mascha Schilinski, que se llevó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes. También participa Alpha, la última de Julia Ducournau, que se hizo con la Palma de Oro en el festival francés en 2021 con la polémica Titane. Su estreno comercial en España será unos días después. De Ducournau se proyectará además, fuera de concurso y en la sección Focus Francia, otra película que no dejó indiferente a nadie en su día: la perturbadora Crudo (2016). Será en el Instituto Francés, y como coincide con la noche de Halloween (31 de octubre) y la cinta tiene bastante de terrorífico, se plantea como una sesión especial en la que sus organizadores esperan ver disfraces y donde habrá cervezas y sidras gratis a cuenta de la marca patrocinadora del festival. Otros títulos de este apartado son Moi qui t'amais, película de ficción de Diane Kurys pero basada en la historia de amor real entre dos mitos de la cultura gala, Yves Montand y Simone Signoret, y Oxana, con la que Charlène Favier cuenta el nacimiento del colectivo feminista Femen.

La cita madrileña será también la oportunidad de repescar el documental Dolores Ibárruri. La Pasionaria, de Amparo Climent, recién estrenado pero que ha tenido un cortísimo recorrido en salas, así como de ver en pantalla grande, porque se ha estrenado directamente en plataforma, otro título de tintes políticos: Mucha mierda, documental de Alba Sotorra sobre la célebre huelga de los actores españoles que en 1975 puso en jaque al gobierno franquista. También fuera de competición, dos títulos internacionales importantes, en este caso de ficción: Palestine 36, de Annemarie Jacir, que narra la revuelta de los palestinos contra el protectorado británico poco antes de que estallase la Segunda Guerra Mundial, y Village Music, cinta musical china que firma Lina Wong y que tiene como protagonista a una familia uigur en el desierto de Taklamakan.

Diferentes instituciones culturales de otros países que tiene sede en Madrid organizarán charlas y proyecciones vinculadas con mujeres del cine de sus ámbitos geográficos, como es el caso de la Casa Árabe, de la Casa de América o de la Fundación Casa de México. En la Cinemateca Pedro Zerolo de Lavapiés, por su parte, habrá cintas de temática feminista y LTBIQ, en la Biblioteca Nacional se podrá ver el documental Almudena, de Azucena Rodríguez, sobre la añorada escritora madrileña Almudena Grandes, y en el Museo Thyssen el documental The Ture Story of Tamara de Lempicka and the Art of Survival, de Julie Rubio, que entre otros contará con la presencia de la bisnieta de la artista polaca.

El ciclo pioneras ofrecerá dos títulos clave de mujeres que rompieron moldes, de la directora francesa Musidora, figura clave del París de entreguerras, se proyectará Pour don Carlos (La capitana alegría, 1921) en el Institut Français, y de Mai Zetterling, actriz clásica sueca reconvertida en directora con la llegada de los nuevos cines en los años 60, Flickorna (Las chicas, 1968) en Cineteca. Y en el amplio capítulo de actividades de formación y vinculados a la industria, el encuentro con Esther García, productora y socia de Pedro Almodóvar en El Deseo, que se celebrará en el Campus Castellana de la Universidad Camilo José Cela, seguro que será de los más concurridos. Además de todas estas sedes físicas, el festival tendrá dos virtuales: Madrid 8TV emitirá seis películas de directoras españolas con cintas que van de los años 80 a casi la actualidad y nombres como Pilar Miró, Josefina Molina o Patricia Ferreira, y Filmin reunirá en un canal temático más de un centenar de títulos: 12 de la edición actual y 90 de las anteriores.

Los directores del certamen, Carlota Álvarez Basso y Diego Mas Trelles, han aprovechado la presentación para defender un ecosistema, el de los festivales pequeños y medianos como este "que desarrollamos funciones imprescindibles en la cadena de producción de valor de la industria del cine y, sin embargo, somos uno de los eslabones más frágiles del ecosistema audiovisual", con una supervivencia "cada vez más dificultosa". Y han ido un paso más allá en ese capítulo reivindicativo cuando han explicado la presencia francesa de este año no solo con la participación concreta de sus películas, sino también con el "compartir unos valores que son los que contribuyen a la construcción de la Unión Europea" en un momento en que "la Comisión Europea se está planteando un proyecto, el Plan Agora, que quiere sacar el cine de las ayudas y juntarlo con las plataformas de internet; con los demás medios, entre comillas, audiovisuales y con la información en general", ha dicho Trelles, advirtiendo que "en toda Europa hay una gran campaña para contrarrestar ese Plan, porque sería un grave error de la Comisión Europea si se llegara a concretar".