El desahucio de Maricarmen tras siete décadas en la misma casa moviliza a los vecinos de Sainz de Baranda: "Me niego a irme, voy a luchar"

Maricarmen llegó a su casa del número 46 de Sainz de Baranda, en el madrileño barrio de Ibiza, cuando tenía 17 años. Ahora, a sus 87 años y siete décadas después, está a punto de tener que irse. "En 2020, Urbagestión compró mi vivienda y ahora me exigen un alquiler de 2.650 euros que, lógicamente, con mi pensión de 1.450 euros no puedo pagar", cuenta la mujer en un vídeo publicado por el Sindicato de Inquilinas de Madrid. Su desahucio está fechado para este miércoles a las 8.30 horas. "Pero me niego a irme de mi casa, voy a luchar por ella", asegura.

Allí se despidió de su padre en 1960 y de su madre en 2005. Cuando él falleció, su madre quien se subrogó al contrato de alquiler, y tras morir ella, llegó el turno de Maricarmen, siendo aceptadas por los propietarios las mismas condiciones del contrato, según el Sindicato. Algo que, explican, cambió en 2018, cuando el edificio fue vendido a un fondo de inversión y, en 2020, a Urbagestión —la actual propietaria—, que entonces inició un proceso judicial para desalojarla.

"Llevo aquí toda mi vida, desde que tenia 17 años. Es la casa donde he crecido. Hay muchísimas personas que están en mi misma situación. No podemos permitir que los especuladores nos echen de nuestras casas para hacerse más ricos. No es justo y no debería ser legal", asegura la mujer en el vídeo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que ha convocado una movilización para este lunes a las 18.30 y otra para parar el desahucio el miércoles a las 8.30 horas, cuando está previsto, a las que decenas de vecinos prometen sumarse.

Reacciones políticas

El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha instado al Consistorio a tomar medidas contra el desahucio de Mari Carmen. En declaraciones a la prensa, Rubiño ha acusado este lunes al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de “no hacer nada en favor de los vecinos y vecinas que se enfrentan a situaciones como la de Mari Carmen”.

En este sentido, el portavoz ha acusado al Gobierno municipal del PP de “apoyar a los fondos buitre como con el “Plan Expulsa”, conocido como el Plan Reside, que favorece la conversión de edificios enteros en pisos turísticos y la expulsión a los vecinos de sus barrios”. Por ello, ha reclamado al regidor que “haga algo de una vez ante la escalada de problemas de vivienda que existen en Madrid”.

Asimismo, el portavoz de Más Madrid ha instado al Gobierno de España a aprobar cuanto antes el real decreto propuesto por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, impulsado por Sumar, que incluye medidas para reforzar la seguridad de los inquilinos, limitar los precios del alquiler y prevenir los desahucios de personas vulnerables.

Por último, Rubiño ha pedido a la ciudadanía que acuda a la manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, para este lunes a las 18.30 horas, por el barrio del Retiro en apoyo a Maricarmen.

Almeida pide a la afectada que acuda a los servicios sociales

En respuesta a estas declaraciones, tras una visita a Vicálvaro, Almeida ha asegurado que el caso será atendido por los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid si la afectada contacta con la administración municipal.

“Que se ponga en contacto con la Junta Municipal de Retiro, donde estoy seguro de que ante una situación de estas características, con 87 años y más de 60 en esa vivienda, nuestros servicios sociales sabrán darle la orientación y los recursos necesarios para poder sobrellevar esta situación”, ha señalado.