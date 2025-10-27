Décimos de lotería de Navidad, un paraíso de la reventa y un viaje desde México: intrahistorias de un clásico en el Santiago Bernabéu

En los Real Madrid - Barça suceden infinidad de cosas sobre el césped, también fuera de él, donde futbolistas y entrenadores de ambos conjuntos se convierten en los protagonistas. Sin embargo, estos partidos no se entienden sin la presencia de los aficionados. Más de 80.000 almas se congregaron en el Santiago Bernabéu este domingo para vivir el partido más trascendente de nuestro fútbol. Sobre el verde, victoria del Real Madrid (2-1) para ampliar a cinco puntos la ventaja clasificatoria respecto al conjunto culé. En la grada y los aledaños del estadio, miles de historias por contar, a la altura del partido que nos atañe.

Esas primeras veces...

Bien merece ser contada la primera experiencia en un clásico de Mateo. Lucas, padre de la criatura de cuatro años que porta con una sonrisa la camiseta de Jude Bellingham, se encarga de guiar en esa fé, llamada madridismo, a su hijo, tal y como lo hizo su padre con él. "Yo estoy encantado de que se venga conmigo. Aún es muy pequeño, pero le gusta venir a los partidos importantes. Este será su primer clásico, esperamos acabar con una sonrisa el partido", cuenta el aficionado madridista.

Un niño con la camiseta de Lamine Yamal se levanta ante los miles de aficionados que esperan la llegada de sus equipos. / Rodrigo Jiménez / EFE

Para Javier y su hijo Diego era tarde de estreno en el Santiago Bernabéu y, por ende, primera experiencia en un clásico. Una familia mexicana que organizó un tour por varios países de Europa y no podía dejar escapar la oportunidad de vivir en primera persona el partido de los partidos en la Liga española. "Gracias a unos amigos pudimos conseguir dos entradas", confiesa el aficionado mexicano. Javier, madridista, y Diego, culé, confiesan vivir la rivalidad "de forma sana". "Además, tengo dos hijos más en casa. Son gemelos, también uno del Barça y otro del Madrid. Somos dos contra dos, pero lo pasamos en grande", cuenta el cabeza de familia que cruzó el charco con uno de sus primogénitos.

Quien está más que acostumbrado a vivir este tipo de ambientes en el Santiago Bernabéu son 'Rosi' y Ángel, dos de los propietarios de uno de los puestos que ocupa una de las aceras de la calle Padre Damián. "Podemos vender alrededor de 1.000 botes de cerveza en la previa del partido. Llevamos aquí desde las 09:00 horas de la mañana. La gente tiene ganas de venir al Bernabéu a pasarlo bien, a tomar algo con los amigos. Hoy, además, es una hora buenísima para picar algo antes del partido y después pasar al estadio", cuenta este matrimonio.

Venta de lotería de Navidad en los aledaños del Bernabéu

También conocen de primera mano la importancia de estos partidos aquellos que se dedican a vender entradas de reventa en los exteriores del Santiago Bernabéu a precios desorbitados. "Ticket, ticket, ticket", gritan varias personas en la esquina del estadio que une la Avenida de Concha Espina y el Paseo de la Castellana. Sin duda, el paraíso de la reventa en el feudo madridista. "Por 1.500 es tuya", explica uno de ellos cuando un grupo de turistas franceses se interesa por el precio de estas localidades.

Aficionados del Real Madrid esperan la llegada del autobús de su equipo en los alrededores del estadio. / Rodrigo Jiménez / EFE

Quizá, una de las imágenes más curiosas del encuentro que enfrentó a madridistas y culés en esta jornada de LaLiga la protagonizó Elena, una lotera que acudió al Santiago Bernabéu para "aprovechar el tirón de estos partidos" y vender "algún que otro décimo de lotería de Navidad". "Mucha gente de diferentes puntos de España viene únicamente por el clásico y muchos de ellos aprovechan la visita para llevarse algo de lotería. Es algo habitual para los españoles.", confiesa.