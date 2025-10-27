La Comunidad de Madrid avanza que el préstamo de 34,5 millones de euros a la Complutense es "inminente"

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha avanzado que es "inminente" la concesión del préstamo de 34,5 millones de euros que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha solicitado al Gobierno regional con el objetivo de hacer frente a su deficitaria situación económica.

"Se hará efectivo dentro de muy poco y lógicamente vamos a estar ahí, no solamente con el préstamo a la Complutense sino también ayudando a todas las universidades públicas a través del nuevo modelo de financiación que estamos negociando con los rectores", ha insistido Viciana en una visita a la localidad de Móstoles.

El consejero madrileño ha explicado que llevan "desde febrero" hablando con el rector de la UCM, Joaquín Goyache, y el equipo económico de la universidad, buscando un acuerdo para ver de qué forma les podían ayudar, y que la operación se encuentra "muy avanzada", por lo que la concesión del préstamo es "inminente".

"Situación de necesidad"

La Comunidad de Madrid "se pone siempre al lado de las universidades públicas, en el caso de la Complutense fuimos los primeros en detectar y en poner de manifiesto esta situación de necesidad que tenía la universidad", ha insistido Viciana.

Tras "un análisis exhaustivo" de las cuentas de la universidad, la Consejería ha concluido que "el origen del déficit" se halla en el "incremento exponencial" de los gastos de personal desde el año 2019, situación que "se ve agravada por el tamaño, la antigüedad y la diversidad de titulaciones de la UCM".

Así, el Gobierno regional ha solicitado información adicional al Plan Económico-Financiero enviado por los responsables de la UCM, el cual debe contener medidas reales y efectivas de contención del gasto tal y como recordó el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, en una carta enviada la pasada semana al rector.

Las mismas fuentes recalcan que la UCM debe adoptar "medidas claras de contención del gasto cuanto antes", sin perjuicio de que el Ejecutivo autonómico esté "a disposición de las universidades madrileñas para garantizar su buen funcionamiento y su excelencia".

"Equilibrar cuentas"

En la misma línea, García Martín ha dicho que la UCM "tendrá que hacer su parte" y "equilibrar sus cuentas", al tiempo que ha recalcado que la Comunidad estará "cerca de todas y cada una de las universidades" cuando necesiten apoyo "por circunstancias sobrevenidas".

Por su parte, la UCM ya señaló en comunicado que la financiación ordinaria de la Comunidad no ha compensado el incremento de los costes, en concreto los de personal, que achacan además a "circunstancias ajenas a la propia gestión universitaria".

Por ejemplo, la asunción de los costes de la Seguridad Social del personal, el incremento del número de sexenios y quinquenios o el aumento del número de profesores asociados de Ciencias de la Salud "por exigencia legal".

Aun así, la UCM rechaza el concepto de "rescate" y subraya que simplemente se ha solicitado un préstamo "ante el retraso en la modificación del sistema de financiación de las universidades públicas". Dicho sistema debe tener, apunta la universidad, un carácter "plurianual" y proporcionar "estabilidad y capacidad de planificación a largo plazo".

"La Universidad Complutense confía en que próximamente se defina un modelo que nos permita superar la actual situación y avanzar hacia una financiación adecuada a los fines de una universidad pública de calidad", zanjaba el comunicado.