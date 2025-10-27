PROBLEMAS EN EL TRANSPORTE
La Comunidad de Madrid exige al Gobierno que "se tome en serio" la seguridad del Cercanías tras el descarrilamiento en San Fernando
García Martín pide a Óscar Puente que "deje de tuitear" y se ocupe de "las importantes competencias que tiene su ministerio"
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha exigido al Gobierno de España que "se tome en serio la seguridad" de los pasajeros, tras el descarrilamiento de un tren de Cercanías en las inmediaciones de la estación de San Fernando de Henares por causas aún desconocidas y que ha dejado a seis personas heridas leves.
"Esto no puede volver a ocurrir", ha afirmado el también portavoz del Gobierno autonómico en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, en las que ha señalado que espera una "pronta recuperación" de los heridos.
El consejero ha exigido al Gobierno y, en concreto, al ministro de Transportes, Óscar Puente, que se "tomen en serio" la seguridad, además de volverle a pedir que invierta en Cercanías y en el sistema ferroviario del país: "Que deje de tuitear y que se ocupe de las importantes competencias que tiene su Ministerio".
"Insistimos, pedimos que se tomen en serio la seguridad de todos y cada uno de los pasajeros de Cercanías en nuestra región", finaliza el comunicado de García Martín.
Refuerzo de Metro y buses
El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha incrementado los autobuses interurbanos que prestan servicio en las líneas 281 y 287, que conectan la capital con los municipios del Corredor del Henares. En total, se ha reforzado con 5 autobuses y un jefe de tráfico desplazado hasta la zona para organizar el servicio y poder atender toda la demanda provocada por la interrupción del servicio ferroviario.
Además, Metro de Madrid también ha aumentado un 10% la frecuencia de trenes en la Línea 9 de Metro de Madrid y ha incrementado el personal de atención al usuario en las estaciones con mayor demanda de viajeros.
