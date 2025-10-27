GASTRONOMÍA
Cocina como un chef estrella Michelin: Madrid acoge un taller solidario con cuatro embajadores de la alta cocina
El evento, que se celebrará el 19 de noviembre, combinará la enseñanza culinaria con la recaudación de fondos para Acción contra el Hambre
La gastronomía vuelve a demostrar que puede ser una herramienta de transformación social. Madrid acogerá el próximo 19 de noviembre un taller solidario de alta cocina que reunirá a cuatro de los chefs más destacados del panorama nacional, todos ellos embajadores de la plataforma de reservas TheFork. La cita, que tendrá lugar en Kitchen Club (c/Orense,12) a partir de las 19:30 horas, permitirá a los asistentes aprender de la mano de profesionales distinguidos con estrellas Michelin mientras contribuyen a una causa social.
Javi Estévez, desde Madrid; Carito Lourenço, desde Valencia; Juan Carlos García, desde Baeza (Jaén), los tres con una Estrella Michelin, y la cocinera catalana Sara Valls compartirán con los participantes algunas de sus recetas más representativas en un menú compuesto por cuatro pases.
La propuesta va más allá de una masterclass al uso: se trata de una experiencia gastronómica con propósito, ya que la totalidad de los ingresos procedentes de la venta de entradas —que tienen un precio de 75 euros— se destinará íntegramente a Acción contra el Hambre, en concreto a los programas de emprendimiento laboral (Vives Emprende) que la ONG desarrolla en España. Pero la solidaridad no se queda ahí: TheFork se ha comprometido a aportar una donación adicional por el mismo importe recaudado, lo que duplicará el apoyo económico a la organización.
Esta fórmula convierte el evento en una oportunidad para quienes buscan experiencias diferentes con un componente social. No es solo aprender técnicas de alta gastronomía de chefs consolidados, sino hacerlo sabiendo que cada entrada vendida multiplica su efecto en la lucha contra la exclusión laboral.
Las plazas son limitadas debido al carácter exclusivo del taller, que tendrá una duración aproximada de entre tres horas y media y cuatro horas. Los interesados pueden adquirir sus entradas a través de la página web habilitada para el evento.
