Se buscan voluntarios en Madrid para la Gran Recogida de alimentos de noviembre

La Fundación Banco de Alimentos de Madrid (FBAM) sigue invitando a la población a sumarse como voluntarios a la campaña de la Gran Recogida, que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de noviembre en establecimientos de grandes cadenas de alimentación de la región.

Así, ha indicado que aún faltan voluntarios para cubrir todos los turnos de la Gran Recogida 2025, para la que se había marcado como objetivo movilizar a 7.000 personas, han apuntado desde la Fundación Banco de Alimentos de Madrid.

En concreto, busca voluntarios para llevar a cabo labores informativas y entregar material de comunicación sobre las diferentes formas de donar (donación en caja y/o de alimentos físicos). Pueden participar personas de todas las edades, solas o en grupo, en turnos de solo 4 horas y pudiendo elegir día, turno y tienda donde colaborar, ha detallado la asociación en un comunicado.

Bajo el lema de la campaña 'Lo damos todo', el Banco de Alimentos de Madrid pretende movilizar al voluntariado fiel a su organización, que el año pasado contó con cerca de 6.000 personas, así como a los jóvenes y mayores que nunca han participado.

"Su voluntariado de solo cuatro horas significa poder distribuir algo tan esencial como una cesta básica de alimentos para personas que no pueden cubrir una necesidad tan esencial como alimentarse dignamente", ha subrayado.

La Fundación ha destacado que el voluntariado es "imprescindible" para que se logren 2 millones de kilos de alimentos de primera necesidad en los establecimientos donde están presentes y que todo lo recaudado se destina íntegramente a conseguir alimentos para las personas más vulnerables de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, ha alertado de que una de cada seis personas vive en riesgo de pobreza o exclusión social y que 445.500 están en pobreza severa y 441.461 en privación material y social severa.

Con este campaña, el Banco de Alimentos podrá seguir dando seguridad alimentaria, garantizando una comida diaria, a más de 100.000 personas vulnerables a través de cerca de 500 entidades benéficas.

Asimismo, ha advertido del impacto de la pobreza asociada al coste de la vivienda, el alto coste asociado a la energía, el aumento de "trabajadores pobres" que no llegan a fin de mes, el incremento del número de personas dentro de los colectivos más vulnerables y la tasa de pobreza infantil.

Las inscripciones de voluntariado se han abierto este miércoles y podrán realizarse hasta el 6 de noviembre en la página web de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid.