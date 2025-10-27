Ayuso anuncia un aumento hasta los 37 millones de euros de las ayudas a los autónomos en los presupuestos regionales de 2026

La Comunidad de Madrid elevará en 5,6 millones de euros las ayudas a los trabajadores autónomos en los presupuestos regionales de 2026. Así lo ha anunciado hoy la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el acto de entrega de los Premios Autónomo del Año de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) celebrado hoy en Madrid.

El incremento supone un 17,7% respecto los presupuestos de la Comunidad del año pasado. En concreto, el montante de ayudas para los trabajadores por cuenta propia se elevan hasta los 37,1 millones de euros. El Gobierno madrileño presentará este miércoles el proyecto de cuentas para el año próximo y procederá a remitirlo a la Asamblea para que se debatan y aprueben en el mes de diciembre.

Por un lado, se incrementará en un 40% el importe de las ayudas directas para los nuevos trabajadores. En la actualidad, aseguran en la Comunidad de Madrid, esas subvenciones pueden llegar a los 4.000 y a hasta los 4.580 euros si se inicia la actividad en un pequeño municipio. Las nuevas medidas permitirán elevar estas ayudas hasta los 5.600 euros y los 6.200 euros, respectivamente.

Además, se pondrán en marcha subvenciones para la consolidación y crecimiento de negocios. Se trata de unas de las principales demandas del colectivo. Según reconocía hoy mismo en una entrevista en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Antonio Magraner, presidente de ATA Madrid, el momento crítico del autónomo es del año tres al año cinco. "Más de la mitad de los autónomos cierra entre el tercer y el quinto año", aseguraba.

Por otra parte, el Gobierno regional ampliará los beneficiarios de la Tarifa Cero, por la que bonifica al 100% las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia durante sus dos primeros años de actividad. Los emprendedores mayores de 52 años que inicien su actividad profesional, y dejen de percibir el subsidio por desempleo, podrán recibir 480 euros al mes, si ingresan menos del 75% del Salario Mínimo Interprofesional, además de la subvención del 100% de sus cotizaciones a la Seguridad Social.

Las medidas se han dado a conocer después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya anunciado que su partido trabaja en un plan integral para los autónomos. Lo ha hecho en el acto de entrega de los Premios Autónomo del Año. El plan del que ha avanzado 10 principios, contempla entre otras medidas la exención del IVA para aquellos que facturen hasta 85.000 euros anuales, lo que supone 1,4 millones de trabajadores por cuenta propia en España, o la Tarifa Cero durante el primer año de actividad y su extensión a los dos años para menores de 35 años o aquellos con niveles más bajos de ingresos.