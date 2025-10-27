Un Atlético 'herido' visita al Real Betis con el objetivo de recomponerse de la debacle europea

Este nuevo Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone cuando parece tomar impulso recibe un severo correctivo que lo devuelve a la realidad. El equipo rojiblanco volvió a naufragar en Londres, ante un Arsenal que desfiguró la defensa atlética en poco menos de un cuarto de hora de partido. Las sensaciones obtenidas en los últimos encuentros, sumadas a la heroica victoria ante el Real Madrid en el derbi, se esfumaron sobre el césped del Emirates Stadium y devuelven al equipo al punto de partida. Son seis encuentros lejos del Metropolitano en lo que va de temporada y ninguno de ellos supuso una victoria para los rojiblancos. Este lunes, en una fecha atípica para los de Simeone, dispone de una nueva oportunidad en su visita a La Cartuja para medirse al Real Betis (21:00 horas).

Los partidos a domicilio, la asignatura pendiente

Pero lo cierto es que el equipo de Simeone mantiene una debilidad que ya arrastró al equipo durante las últimas temporadas. Como visitante, el Atlético de Madrid no ofrece las mismas garantías que cuando salta al césped del Metropolitano, arropado por su gente. El equipo de Simeone se descompone lejos de la capital. Prueba de ello es el último encuentro ante el Arsenal, en el que apenas 15 minutos bastaron para que el conjunto gunner pasara por encima a los de Simeone. La primera hora de encuentro resultó un tanto más pareja, pero la determinación de los ingleses era superior.

Son seis encuentros a domicilio desde el arranque de la temporada, saldados con tres empates y tres derrotas. Números bastante discretos para un equipo que ansía conquistar grandes cosas a lo largo de la temporada. Nada que ver con lo que sucede en el Metropolitano, donde el equipo se muestra solvente y es capaz de competir ante cualquier plantilla del fútbol europeo. Simeone, en un intento por levantar la moral de los suyos, dirigió el último entrenamiento de puertas abiertas antes del viaje a Sevilla. Aunque se trata de una larga tradición navideña, en esta ocasión el feudo rojiblanco se convertirá en una enorme pista de hielo, por ello, los dirigentes rojiblancos han decidido adelantar este evento.

Un Simeone, nostálgico como de costumbre en las últimas ruedas de prensa, que reconoce el problema del equipo. "Hay diferencia en todo, hay un botón que aún no hemos aplicado, pero la mayoría de los equipos sacan más puntos en casa que fuera. Pero sí tenemos que mejorar ahí. Yo tengo ilusión, las cosas no duran para siempre, pero esto me genera desafío", sentenciaba Simeone.

Una visita al Villamarín que cambió el rumbo de la temporada

Los de Simeone buscan revertir una situación que ya han vivido en más de una ocasión. Precisamente, la pasada temporada, el conjunto rojiblanco visitó el Benito Villamarín y perdió por la mínima (gol en propia de Giménez), mientras todo hacía indicar que se descolgaba de la pelea por LaLiga. A diez del Barça, incapaz de recortar los cuatro de ventaja del Real Madrid., el Atlético en el mes de octubre se complicaba la vida para pelear un título que no levanta desde 2021. La derrota en casa frente al Lille en Champions y el tropiezo ante el conjunto verdiblanco auguraban un largo invierno para los de Simeone.

Nada más lejos de la realidad, el técnico argentino volvió a levantar la moral de los suyos. En el encuentro inmediatamente siguiente, el equipo arrancó la racha de 15 victorias consecutivas que se extendió hasta el mes de enero, permitiendo al Atlético regresar al liderato de LaLiga, algo que parecía imposible tras el pitido final en el Benito Villamarín. Esta reacción se mantuvo en el tiempo hasta la trágica eliminatoria de Champions ante el Real Madrid, donde el conjunto blanco enterró para siempre al Atlético de Madrid de la temporada 2024/25.

Pero una reacción similar desea Simeone en su equipo de cara al encuentro de este lunes ante los verdiblancos y, que esta vez sí, suponga la consecución de uno de los tres grandes títulos de aquí a final de temporada. Dispone de mimbres para ello, eso seguro, pero el conjunto rojiblanco no se puede permitir perder uno de esos valores que tan grande le hicieron en el pasado: creer. Y, en esas, el aficionado se encarga de que así sea, pero lejos del Metropolitano todo parece difuminarse.